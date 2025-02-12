涉假文件提款百億美元 5外籍男女被捕

案發前日下午4時許，一對外籍男女於皇后大道中29號匯豐銀行向職員出示3份銀行文件，要求提取100億美元。職員檢查後，懷疑有人用假文件提款，同日下午5時許報警。警方到場，以涉嫌行使虛假文書拘捕該對男女。據了解，被捕男子68歲，報稱商人，38歲女子報稱律師，同為菲籍，持護照入境，疑出示偽造銀行資信證明、虛假銀行保函及虛假財力證明信，圖提款不果。

兩人提款 另3人同場不同櫃位

警方經初步調查再拘捕2男1女，分別是持馬來西亞護照的54歲鄭男、持台灣護照的64歲蔡男及持雙程證的29歲陶女，其中兩男報稱董事，女子報稱秘書。據悉，後來被捕的3男女當時身處銀行，但並非與菲籍男女身處同一櫃枱，警方調查後懷疑3人與案有關，一同拘捕。

綜合各大銀行網站資料，銀行資信證明由銀行或其他金融機構發出，證明客戶資產及信用狀况等；銀行保函由銀行開立，申請人未能履行合約責任時向受益人提供合理保障；財力證明則包括糧單、戶口紀錄等文件。