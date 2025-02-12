Ig亞太推青少年帳戶 家長可設定使用時限

料影響數百萬用戶 家長可查互動對象

Meta表示，青少年帳戶備有多項監護功能，包括系統將自動啟用最嚴格的敏感內容過濾，避免青少年在「探索」和「Reels」上接觸敏感內容，例如暴力或醫美相關內容；睡眠模式將在每晚10時至翌日早上7時自動開啓，其間系統會關閉Ig通知並開啟自動回覆信息功能。Meta另亦更新家長監護功能，包括家長可查看子女在過去7天內的互動對象，以及可設定禁止青少年在夜間或特定時段使用等。

Meta表示，16歲以下青少年若想使用保護性較低的設定，必須先啟用家長監護功能並得到父母同意；家長若想監督子女的使用情况，只需開啟家長監護功能，即可審核並批准所有設定更改。Meta解釋，明白家長希望孩子安全地使用社群媒體，避免接觸不安全或不適當內容，故推出青少年帳戶。

防謊報年齡 Meta稱多方驗證

Meta表示，會通知現有青少年用戶有關變更，並在未來幾個月內切換至青少年帳戶；又指由於青少年或謊報年齡，故將會從多方面進行年齡驗證。

方保僑：難替已使用Ig子女更改設定

方保僑表示，本港青少年上網成癮情况非常嚴重，「連成人都日日看手機」。他認為，家長難以替正使用Ig的子女更改相關設定，「小朋友不易就範」；但從準備允許子女使用社交媒體的家長角度而言，則有需要啟用Ig的保護功能，避免子女成癮。