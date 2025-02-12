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房協「朗然」料下半年揀樓

【明報專訊】原定去年第二季開始揀樓的房協安達臣道資助出售項目「朗然」，房協本月初向申請人發信，邀請在指定日期內帶備所需文件到房協申請組會晤，以審核申請人及家庭成員資格。房協昨回覆查詢，稱因應已更換總承建商保華建業，朗然正申請更新預售樓花同意書，可望於2025年安排揀樓。據了解，房協預計今年下半年安排揀樓。

原保華承建 一月底改為協興

公屋聯會總幹事招國偉表示，雖然朗然延遲一年揀樓或面對銷售壓力，但因項目位於市區，且只有422伙，相信單位最終全數賣出，並指部分已超越今期居屋入息限額的申請者有興趣乘搭資助置業「尾班車」。

房協向朗然申請人發信，邀指定日期內帶備文件到房協申請組審核申請人和家庭成員的資格，若申請人更改會晤日期，所選購單位次序有可能被較後合資格申請人補上。房協提醒，朗然銷售計劃的單位將按2023年11月22日發出的價單售價出售，售價一經訂定將維持不變，最終折扣率會以買家簽訂臨時買賣合約時的市值為準。

按2023年價單發售

2023年底推售的朗然本來由保華建業承建，其後房協去年11月底與保華達成協議，雙方同意就目前興建中的工程項目更換總承建商。房協今年2月7日回覆本報查詢稱，朗然地盤現由協興建築集團承接。

朗然提供422伙，實用面積介乎約303至658平方呎，以市價六二折出售，售價255.5萬至645.6萬元，呎價8212至9812元，平均呎價8916元。房協去年2月完成電腦抽籤，收到12,969份有效申請，超額認購近30倍。房協去年中曾公布，完成審核約半數白表申請者資格，由於相關工作仍在處理，故揀樓安排要延期。

相關字詞﹕資助出售房屋 房協 朗然

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