測量師會籲降發展土地限制增入標意欲

香港測量師學會會長梁志添昨出席學會傳媒聚餐時形容，政府現時的賣地條款有如「聖誕樹」，要求發展商興建社福設施，但最後未必符合業界要求，最終有關設施要「搵人要」，甚至會有一段時間被丟空，故希望減省相關條款，從而減低土地開發成本。學會建建議善用200億元的政府撥款，購置社福設施。

出席同一場合的劉振江表示，政府多年來一直努力縮短項目發展年期，以降低建造成本，但實際開工時間並沒有縮短多少，而建造成本也沒有大幅回落。

劉振江稱，現時一個發展項目由賣地起計，可能需9個月至1年才能動工，例如銅鑼灣加路連山道用地及葵涌倉庫儲存及物流中心項目，由發展商買地至開展地基或建築工程，需時一年或以上，令土地「曬太陽」。另外，即使樓宇完工出了入伙紙，還要很長時間才能取得滿意紙，再交付給買家，認為可檢討這個過程是否有縮短空間。

倡取消部分基建設施要求減成本

學會指出，縮短發展年期可降低不確定性和成本，方法包括盡快展開挖掘地庫及地基等前期工程，縮短地皮閒置時間。另外，以發出入伙紙日期為收取售樓收益依歸，而非滿意紙日期，讓發展商盡早收取售樓所得利益。

在降低建造成本方面，政府可考慮放寬地上停車場面積計算準則，以及取消私人發展項目興建不同社福設施要求，降低建造成本。劉振江指，從環保角度，地面停車場自然通風及有陽光，認為有需要檢討是否需要地下停車場等設施。

梁志添說，整體土地供應不應因經濟市道調節而煞停。他指過往本港煞停土地供應，影響房屋供應，形容是為香港帶來痛苦經歷，對往後經濟都有不良影響。被問政府應否因財赤而停止發展交椅洲人工島，梁指政府房策目標為協助基層「3年上樓」，交椅洲人工島七成房屋供應屬公屋，強調不應因經濟調整而完全煞停，否則影響供應。