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港聞二

總商會憂公僕降薪影響私人市場 ACCA倡設「效率部門」檢討開支

【明報專訊】新一份財政預算案月底發表，各界屢提開源節流招數。香港總商會表明不建議公務員減薪，擔心影響私人市場薪酬，但同意可調低加薪幅度。特許公認會計師公會（ACCA）香港分會建議政府借鑑美國設立「政府效率部門」，減省不必要開支。

總商會倡降公務員加薪幅度

香港總商會及特許公認會計師公會（ACCA）香港分會昨為財政預算案提出一系列建議。總商會主席陳瑞娟擔心，若公僕減薪會影響私人市場薪酬，特別目前消費氣氛稍有改善，認為並非適合時間提出公務員減薪或凍薪，但同意可調整加薪幅度，例如與通脹掛鈎。

除公僕薪酬外，陳瑞娟指政府應檢視公務員編制，職能重疊機構或部門宜共用資源。陳瑞娟稱對香港長遠經濟有信心，認為不用過分擔心財赤。

ACCA香港分會則預料，政府2024/25財政赤字為920億元，又指本港社福、醫療及教育開支沉重，建議政府可借鑑美國做法設「政府效率部門」，檢視各部門運作，減省不必要開支。

ACCA倡納籃球博彩增收入

兩蚊車改為分級補貼

對於坊間一直討論的兩元乘車優惠，總商會同意政策對政府財政構成壓力，建議60至64歲人士設每年750程上限，即平均每日約兩程，未來再檢視65歲或以上人士所享優惠，或可從票價着手。ACCA香港分會則建議，將兩元劃一資助方式改為分級補貼制度，根據票價高低提供優惠。

至於開源方法，總商會建議開徵「數碼服務稅」，向非本地數碼服務供應商在特定範疇數碼活動，如內容串流、遊戲下載等徵收3%至5%稅款。總商會稅務委員會主席劉穎稱，引入此稅對民生影響相對低，據該會去年推算料可帶來13億至14億元收入。ACCA香港分會則建議政府將籃球納入體育博彩，擴闊收入；另建議政府出售未有用途的固定資產，同時考慮提高飛機乘客離境稅。

針對中產，總商會建議一次性寬減百分之百薪俸稅、個人入息課稅及利得稅，以3000元為上限；並為首置購入500萬元或以下物業者提供50%從價印花稅寬減。ACCA香港分會則建議取消個別稅項一次性寬減。兩機構均提及為聘用家傭或護理員的開支提供扣稅，總商會建議上限3萬元；ACCA香港分會則建議上限1萬元。

相關字詞﹕兩元乘車優惠計劃 公務員編制 稅務 效率 特許公認會計師公會 香港總商會 公務員薪酬 財赤 財政預算案

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