中大醫院3年後現金流不足還債 或續需延長貸款 田北辰：虧損好轉可通融

推算延至2026年始錄盈利

根據政府文件，按去年存放於外匯基金的政府財政儲備利率計算，中大醫院在順延3年還款期內，原應付利息預計為約4.48億元，中大醫院將透過提供公共醫療服務抵消。

文件交代中大醫院今年1月更新的財務推算，未扣除利息、稅項、折舊和攤銷損益，醫院要待2026/27年才開始錄得盈利5400萬元，較在2023年2月預測時推遲兩個年度。據最新推測，醫院在2027/28年度還款前的期末現金結餘是1.83億元，料即使延期3年至2028年才開始還款，醫院屆時仍無力償還首期的政府貸款利息連本金（見表）。

醫衛局：中大或研可行融資方案

田指風險更大不可行

醫衛局在文件形容，相信醫院屆時仍「難以應付首期本金及利息還款」，故未來數年須更有效控制成本，提高營運效益；文件指出，在面對可能出現的現金流缺口，中大校方或會在順延貸款期間「按照實際探討可行的融資方案」，以助應對資本不足或現金周轉等問題。

文件亦交代醫院在剛過去的2023/24年度財務狀况，全年未扣除利息、稅項、折舊和攤銷前虧損3.16億元，較獨立財務顧問原推算蝕多1.14億元；期末現金結餘為2.86億元，較推算的3.36億元少約一成半。

文件解釋，中大醫院財務狀况遜推算，主因是院方收入雖持續增加，同期營運成本亦錄增幅，其中醫院目前設353張病牀，較去年3月增約19%，惟隨着牀位數目逐步增加，固定成本會因而攤分，並容許院方承接更多業務，財務狀况有望得到改善，而中大校方及院方均認同，該院營運模式在商業上可行。至去年11月，該院錄得開業以來，首次錄得在未扣除利息、稅項、折舊和攤銷前單一月份損益平衡。

身兼立法會衛生事務委員會及財委會委員的田北辰稱，帳目反映中大醫院近年虧損不斷收窄，22/23年虧損4.2億元，至23/24年虧損減至3.16億元，本年度上半年蝕7700萬元；他認為即使本年度全年蝕逾1億元，從做生意角度，整個走勢仍屬轉虧為盈，是正面表現。

田稱，若醫院財政走勢愈蝕愈多，他會主張政府將貸款撇帳，收回醫院用地「執咗佢」，但按目前向好走勢，認為可給予空間。對於文件提及，中大或探討融資應對還款，田不認為可行，因透過市場融資，一旦帳目欠佳，醫院要承受風險更大。至於政府提到醫院未來數年須更有效地控制成本，田認為並非關鍵，重點在收支差距是否一直收窄。