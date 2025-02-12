電車申加價 成人擬3.3元 長者增至1.5元 升幅最大

運輸及物流局昨稱，政府會做好把關工作，以審慎態度處理申請，會考慮公司服務及計劃改善項目的質和量、對上一次加價後營運成本與收入變動、未來成本收入及利潤回報預測、公眾接受程度等，聽取立法會交通事務委員會和交諮會意見後，再向行政長官會同行政會議提交建議。

去年日均客量14.5萬

較2018年少逾一成

據運輸署資料，截至去年11月底電車日均客量約14.5萬人次，較2018年日均16.5萬人次少逾一成。電車公司指票務收入仍是主要收入來源之一，比例與商業合作項目的非票務收入相若。

電車公司提到，近年在營運及改善服務質素上投放大量資源，包括大幅調整車長及技術人員薪酬，並分階段更新電車車隊、路軌及車載系統等。公司又形容，保育及翻新電車所需專業工藝與技術要求，遠高於一般交通系統維護標準。

立法會交通事務委員會下周五討論電車加價。民建聯陳恆鑌表示，得悉電車公司去年有少許盈利，但亦理解公司需資源更新車隊，以及加人工吸引新人入行改善人手老化，會先聽取公司交代數據再決定支持加價否。香港新方向張欣宇則稱電車票價基數低，3毫內加幅相信不會對市民構成太大負擔，考慮到電車公司持續營運和發展，認為加價無可厚非。

議員倡重推旅遊套票吸客

電車公司對上一次申請加價時取消可4天內任搭電車、售價34元的「遊客票」。陳恒鑌認為未來港島人口下降，電車本地客漸減，建議重推旅遊套票吸客。張欣宇亦倡研究區分本地和遊客票價。