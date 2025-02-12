明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

電車申加價 成人擬3.3元 長者增至1.5元 升幅最大

【明報專訊】電車公司事隔約兩年半申請加價，12歲或以上成人票價加3毫至3.3元，3至11歲小童票價加1毫至1.6元，65歲或以上長者票加2毫至1.5元。長者票加幅最多，達15.4%，成人及小童票則分別加一成及約6.7%；月票維持不變。電車公司稱，現客量尚未恢復至新冠疫情前水平，仍較2018年低逾15%，是次票價調整主要用於車隊翻新工程，亦拓展非票務收入項目，確保服務能持續營運發展。

運輸及物流局昨稱，政府會做好把關工作，以審慎態度處理申請，會考慮公司服務及計劃改善項目的質和量、對上一次加價後營運成本與收入變動、未來成本收入及利潤回報預測、公眾接受程度等，聽取立法會交通事務委員會和交諮會意見後，再向行政長官會同行政會議提交建議。

去年日均客量14.5萬

較2018年少逾一成

據運輸署資料，截至去年11月底電車日均客量約14.5萬人次，較2018年日均16.5萬人次少逾一成。電車公司指票務收入仍是主要收入來源之一，比例與商業合作項目的非票務收入相若。

電車公司提到，近年在營運及改善服務質素上投放大量資源，包括大幅調整車長及技術人員薪酬，並分階段更新電車車隊、路軌及車載系統等。公司又形容，保育及翻新電車所需專業工藝與技術要求，遠高於一般交通系統維護標準。

立法會交通事務委員會下周五討論電車加價。民建聯陳恆鑌表示，得悉電車公司去年有少許盈利，但亦理解公司需資源更新車隊，以及加人工吸引新人入行改善人手老化，會先聽取公司交代數據再決定支持加價否。香港新方向張欣宇則稱電車票價基數低，3毫內加幅相信不會對市民構成太大負擔，考慮到電車公司持續營運和發展，認為加價無可厚非。

議員倡重推旅遊套票吸客

電車公司對上一次申請加價時取消可4天內任搭電車、售價34元的「遊客票」。陳恒鑌認為未來港島人口下降，電車本地客漸減，建議重推旅遊套票吸客。張欣宇亦倡研究區分本地和遊客票價。

相關字詞﹕電車加價 電車

上 / 下一篇新聞

「黑園區」收贖不放人 逼簽「自願」紙 學者稱設「賠付」制勒索 另有「制度化」園區設假期
「黑園區」收贖不放人 逼簽「自願」紙 學者稱設「賠付」制勒索 另有「制度化」園區設假期
國際施壓「老闆反高興」 豬仔：刻意「扣薪」 威脅回國坐牢
國際施壓「老闆反高興」 豬仔：刻意「扣薪」 威脅回國坐牢
豬仔多自由聯絡家屬 園區趁機勒索 余德寶：有港人近日斷聯
豬仔多自由聯絡家屬 園區趁機勒索 余德寶：有港人近日斷聯
去年318內地生被騙2.3億 警擬「扮黑客」抽查意識 商經局今年提修例 倡限每人登記電話卡數量
去年318內地生被騙2.3億 警擬「扮黑客」抽查意識 商經局今年提修例 倡限每人登記電話卡數量
國安拘316人 六成已被控 簡啟恩：本土恐怖主義仍存
國安拘316人 六成已被控 簡啟恩：本土恐怖主義仍存
父子村屋雙亡揭發未幾 孫墮樓死 警查兩案關係
父子村屋雙亡揭發未幾 孫墮樓死 警查兩案關係
漢基、包玉剛基金獲地建國際校 增千學額
漢基、包玉剛基金獲地建國際校 增千學額
沙田禾輋信義、循理小學原區重置
沙田禾輋信義、循理小學原區重置
網紅涉助蔡天鳳前夫潛逃 認當中間人幫Alex租船「着草」
網紅涉助蔡天鳳前夫潛逃 認當中間人幫Alex租船「着草」
村屋大王套丁案 兩涉案者與白衣人案被告同名
村屋大王套丁案 兩涉案者與白衣人案被告同名
反恐第二案 辯方指曾問介紹「天使」 警否認
反恐第二案 辯方指曾問介紹「天使」 警否認
中大醫院3年後現金流不足還債 或續需延長貸款 田北辰：虧損好轉可通融
中大醫院3年後現金流不足還債 或續需延長貸款 田北辰：虧損好轉可通融
總商會憂公僕降薪影響私人市場 ACCA倡設「效率部門」檢討開支
總商會憂公僕降薪影響私人市場 ACCA倡設「效率部門」檢討開支
測量師會籲降發展土地限制增入標意欲
測量師會籲降發展土地限制增入標意欲
房協「朗然」料下半年揀樓
房協「朗然」料下半年揀樓
Ig亞太推青少年帳戶 家長可設定使用時限
Ig亞太推青少年帳戶 家長可設定使用時限
涉假文件提款百億美元 5外籍男女被捕
涉假文件提款百億美元 5外籍男女被捕
預設醫療指示條例明年生效 醫專推實務指引
預設醫療指示條例明年生效 醫專推實務指引
與滑翔傘分離 六旬漢墮地傷
與滑翔傘分離 六旬漢墮地傷
3男涉謀殺 控：死者被當波踢 疑追債禁錮施襲 事主逃脫陳屍公園
3男涉謀殺 控：死者被當波踢 疑追債禁錮施襲 事主逃脫陳屍公園
中電新系統結合AI 識別供電潛在風險
中電新系統結合AI 識別供電潛在風險
浸大爭辦醫學院 擬以浸會醫院教學
浸大爭辦醫學院 擬以浸會醫院教學
何君鑾被頒令破產 官：近排無數人破產
何君鑾被頒令破產 官：近排無數人破產
黎認藉《蘋果》催谷上街反修例 控方指平台播袁弓夷向美呼籲片段 兩人目的一致
黎認藉《蘋果》催谷上街反修例 控方指平台播袁弓夷向美呼籲片段 兩人目的一致
庭上自稱政治犯 官駁斥：非因政治受審
庭上自稱政治犯 官駁斥：非因政治受審
灣區熱搜：穗頒數據條例 專章撐南沙領頭 擬建粵港澳數據服務試驗區 加強三地交流
灣區熱搜：穗頒數據條例 專章撐南沙領頭 擬建粵港澳數據服務試驗區 加強三地交流
灣區熱搜：橫琴發布總體規劃 產業功能補澳不足
灣區熱搜：橫琴發布總體規劃 產業功能補澳不足
【Emily】汽車渡輪研復辦 話可紓海隧擠塞 油蔴地小輪：畀大家重溫集體回憶
【Emily】汽車渡輪研復辦 話可紓海隧擠塞 油蔴地小輪：畀大家重溫集體回憶
【Emily】10年增10倍 教聯63,800會員歷史新高
【Emily】10年增10倍 教聯63,800會員歷史新高
【Emily】稱匯管限人才置業 李慧琼：擬兩會提設購房資金通
【Emily】稱匯管限人才置業 李慧琼：擬兩會提設購房資金通
【Emily】體育園開幕禮 4台9點半聯播
【Emily】體育園開幕禮 4台9點半聯播
【Emily】新民黨沙田議員 倡富豪雪糕車作旅遊賣點
【Emily】新民黨沙田議員 倡富豪雪糕車作旅遊賣點