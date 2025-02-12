明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

父子村屋雙亡揭發未幾 孫墮樓死 警查兩案關係

【明報專訊】元朗振興新村昨晚揭發雙屍命案，據報死者為兩父子，分別93歲及69歲，事件由其中一人的孫兒登門揭發，二人當場證實死亡。同晚稍後，警方接報元朗朗屏邨一名19歲青年從高處墮下，當場不治。據了解，兩案3名死者均姓文，相信墮樓死者是雙屍案其中一名死者的孫兒。兩案交元朗警區重案組第二隊跟進。

昨晚8時12分，警方接獲一名男子報案，指振興新村一單位有兩人死亡，報案人其後掛斷電話。警方到場尋獲兩名男事主，兩人當場證實死亡。據初步消息，兩死者均為老翁，另有消息指兩人姓文，為父子關係。大批探員到場調查，並以膠帶圍封現場。

事發單位門口有一塊招牌寫着「國記食店」，單位內大部分情况被鐵閘遮掩，但是仍然見到裏面有一部輪椅、電風扇、雨傘等雜物；事發單位外亦有另一部輪椅、單車、圓櫈等物品。

一名女街坊稱，該單位由文叔獨居多年，兩人常打招呼，村屋地下原為一間食店，但因文叔年事已高，食店已沒營業十幾年；她續稱，文叔近半年要靠電動輪椅出入，農曆新年後沒見過他出門口，以為他入了醫院。

她提到其中一死者的孫兒間中會上門探望，昨亦有到訪，據講事件由孫兒揭發。

另外，昨晚8時17分，警方接報一名男子於元朗朗屏邨墮樓，當場死亡，警員到場用綠色帳篷覆蓋屍體，並上樓調查。據了解，墮樓死者19歲，姓文，是雙屍案其中一名死者的孫兒。警方正調查兩案的關係。

防止自殺求助熱線

▓ 「情緒通」精神健康支援熱線：18111

▓ 生命熱線：2382 0000

▓ 撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

▓ 社會福利署：2343 2255

▓ 明愛向晴軒：18288

▓ 人生熱線：8100 8012

相關字詞﹕墮樓 雙屍命案

上 / 下一篇新聞

「黑園區」收贖不放人 逼簽「自願」紙 學者稱設「賠付」制勒索 另有「制度化」園區設假期
「黑園區」收贖不放人 逼簽「自願」紙 學者稱設「賠付」制勒索 另有「制度化」園區設假期
國際施壓「老闆反高興」 豬仔：刻意「扣薪」 威脅回國坐牢
國際施壓「老闆反高興」 豬仔：刻意「扣薪」 威脅回國坐牢
豬仔多自由聯絡家屬 園區趁機勒索 余德寶：有港人近日斷聯
豬仔多自由聯絡家屬 園區趁機勒索 余德寶：有港人近日斷聯
去年318內地生被騙2.3億 警擬「扮黑客」抽查意識 商經局今年提修例 倡限每人登記電話卡數量
去年318內地生被騙2.3億 警擬「扮黑客」抽查意識 商經局今年提修例 倡限每人登記電話卡數量
國安拘316人 六成已被控 簡啟恩：本土恐怖主義仍存
國安拘316人 六成已被控 簡啟恩：本土恐怖主義仍存
漢基、包玉剛基金獲地建國際校 增千學額
漢基、包玉剛基金獲地建國際校 增千學額
沙田禾輋信義、循理小學原區重置
沙田禾輋信義、循理小學原區重置
電車申加價 成人擬3.3元 長者增至1.5元 升幅最大
電車申加價 成人擬3.3元 長者增至1.5元 升幅最大
網紅涉助蔡天鳳前夫潛逃 認當中間人幫Alex租船「着草」
網紅涉助蔡天鳳前夫潛逃 認當中間人幫Alex租船「着草」
村屋大王套丁案 兩涉案者與白衣人案被告同名
村屋大王套丁案 兩涉案者與白衣人案被告同名
反恐第二案 辯方指曾問介紹「天使」 警否認
反恐第二案 辯方指曾問介紹「天使」 警否認
中大醫院3年後現金流不足還債 或續需延長貸款 田北辰：虧損好轉可通融
中大醫院3年後現金流不足還債 或續需延長貸款 田北辰：虧損好轉可通融
總商會憂公僕降薪影響私人市場 ACCA倡設「效率部門」檢討開支
總商會憂公僕降薪影響私人市場 ACCA倡設「效率部門」檢討開支
測量師會籲降發展土地限制增入標意欲
測量師會籲降發展土地限制增入標意欲
房協「朗然」料下半年揀樓
房協「朗然」料下半年揀樓
Ig亞太推青少年帳戶 家長可設定使用時限
Ig亞太推青少年帳戶 家長可設定使用時限
涉假文件提款百億美元 5外籍男女被捕
涉假文件提款百億美元 5外籍男女被捕
預設醫療指示條例明年生效 醫專推實務指引
預設醫療指示條例明年生效 醫專推實務指引
與滑翔傘分離 六旬漢墮地傷
與滑翔傘分離 六旬漢墮地傷
3男涉謀殺 控：死者被當波踢 疑追債禁錮施襲 事主逃脫陳屍公園
3男涉謀殺 控：死者被當波踢 疑追債禁錮施襲 事主逃脫陳屍公園
中電新系統結合AI 識別供電潛在風險
中電新系統結合AI 識別供電潛在風險
浸大爭辦醫學院 擬以浸會醫院教學
浸大爭辦醫學院 擬以浸會醫院教學
何君鑾被頒令破產 官：近排無數人破產
何君鑾被頒令破產 官：近排無數人破產
黎認藉《蘋果》催谷上街反修例 控方指平台播袁弓夷向美呼籲片段 兩人目的一致
黎認藉《蘋果》催谷上街反修例 控方指平台播袁弓夷向美呼籲片段 兩人目的一致
庭上自稱政治犯 官駁斥：非因政治受審
庭上自稱政治犯 官駁斥：非因政治受審
灣區熱搜：穗頒數據條例 專章撐南沙領頭 擬建粵港澳數據服務試驗區 加強三地交流
灣區熱搜：穗頒數據條例 專章撐南沙領頭 擬建粵港澳數據服務試驗區 加強三地交流
灣區熱搜：橫琴發布總體規劃 產業功能補澳不足
灣區熱搜：橫琴發布總體規劃 產業功能補澳不足
【Emily】汽車渡輪研復辦 話可紓海隧擠塞 油蔴地小輪：畀大家重溫集體回憶
【Emily】汽車渡輪研復辦 話可紓海隧擠塞 油蔴地小輪：畀大家重溫集體回憶
【Emily】10年增10倍 教聯63,800會員歷史新高
【Emily】10年增10倍 教聯63,800會員歷史新高
【Emily】稱匯管限人才置業 李慧琼：擬兩會提設購房資金通
【Emily】稱匯管限人才置業 李慧琼：擬兩會提設購房資金通
【Emily】體育園開幕禮 4台9點半聯播
【Emily】體育園開幕禮 4台9點半聯播
【Emily】新民黨沙田議員 倡富豪雪糕車作旅遊賣點
【Emily】新民黨沙田議員 倡富豪雪糕車作旅遊賣點