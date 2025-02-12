父子村屋雙亡揭發未幾 孫墮樓死 警查兩案關係

昨晚8時12分，警方接獲一名男子報案，指振興新村一單位有兩人死亡，報案人其後掛斷電話。警方到場尋獲兩名男事主，兩人當場證實死亡。據初步消息，兩死者均為老翁，另有消息指兩人姓文，為父子關係。大批探員到場調查，並以膠帶圍封現場。

事發單位門口有一塊招牌寫着「國記食店」，單位內大部分情况被鐵閘遮掩，但是仍然見到裏面有一部輪椅、電風扇、雨傘等雜物；事發單位外亦有另一部輪椅、單車、圓櫈等物品。

一名女街坊稱，該單位由文叔獨居多年，兩人常打招呼，村屋地下原為一間食店，但因文叔年事已高，食店已沒營業十幾年；她續稱，文叔近半年要靠電動輪椅出入，農曆新年後沒見過他出門口，以為他入了醫院。

她提到其中一死者的孫兒間中會上門探望，昨亦有到訪，據講事件由孫兒揭發。

另外，昨晚8時17分，警方接報一名男子於元朗朗屏邨墮樓，當場死亡，警員到場用綠色帳篷覆蓋屍體，並上樓調查。據了解，墮樓死者19歲，姓文，是雙屍案其中一名死者的孫兒。警方正調查兩案的關係。

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