去年318內地生被騙2.3億 警擬「扮黑客」抽查意識 商經局今年提修例 倡限每人登記電話卡數量

去年9萬宗罪案 騙案佔近半

蕭澤頤：升幅收窄防騙見效

本港去年整體罪案錄得94,747宗，較前年升約5%，其中詐騙案佔整體約47%。昨日在立法會保安事務委員會會議，工聯會議員梁子穎關注警方如何加強檢控，蕭澤頤稱，針對傀儡戶口持有人，將研究仿效新加坡修例，降低「洗黑錢」罪檢控門檻，若證明被告允許他人操作，以及無採取措施查明資金來源，已可入罪，警方亦會繼續就相關案件申請加刑。

有學生填防騙問卷仍受騙

警將查受騙「港漂」經中介否

目前多間院校要求學生完成警方防騙問卷，蕭稱問卷有成效，但透露近日有學生填寫後仍受騙，引述該學生承認填寫時態度輕率。他認為情况不理想，強調不論「做幾多（防騙）都好，最緊要接收的人有多認真」；他又說，因應有學生完成問卷後在社交媒體上載答案，警方會按騙案趨勢持續更新問卷。

坊間質疑部分詐騙案涉中介機構販賣個人資料，蕭澤頤稱知悉相關情况，會向騙案受害人尤其「港漂」學生查問申請來港時有否經中介處理，若察覺有類似情况，會轉介內地執法機構跟進。

閉路電視助破122案拘202人

警方去年4月起在全港安裝閉路電視，至年底共安裝615組鏡頭，料今年內完成首階段安裝2000組鏡頭。蕭澤頤說，截至去年底系統已協助偵破122宗案件，拘捕202人；在28宗涉兇殺、行劫及爆竊案中，九成案件平均兩日內破案，當中有3宗謀殺在8小時內破案，他認為反映安裝閉路電視能提升破案率，令防罪滅罪工作更到位。

全運會列「處長首要行動項目」

記協早前稱，去年6至8月有數十名記者受到不同滋擾及恐嚇，私隱公署稱其中一宗個案已轉介警方，蕭澤頤說案件正由灣仔警區重案組跟進，已向相關人士錄口供。

第15屆全國運動會今年11月由粵港澳三地合辦，本港將承辦8項賽事。警方在「處長首要行動項目」中新增項目，即確保全運會及相關比賽和活動能安全、有序及穩妥舉行，以強調相關工作的重要。

《財政預算案》去年提出各政策局及部門連續3個財政年度，每年削減1%經常開支。警方表示將善用公共資源，重訂工作優次，以及作內部調配和精簡程序，從而提升效率和推展各項措施。