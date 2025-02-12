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國際施壓「老闆反高興」 豬仔：刻意「扣薪」 威脅回國坐牢

【明報專訊】中大及國際學者團隊就東南亞詐騙做研究，追訪在詐騙園區工作的逾20名內地人，這批人的結局各不相同。其中小偉（化名）來自福建福清，長期在中緬邊境走私，為緬甸佤邦的電訊詐騙集團提供現金，學者引述小偉稱，國際社會向緬甸施壓，加大對騙徒的罰則，「（園區）老闆反而感到高興」，他們惡意扣減「人工」，威脅「豬仔」，稱「要麼回中國坐監，要麼留下，不分晝夜地為老闆工作」。小偉指有些「黑園區」職員月底僅能領「底薪」，生活變得愈來愈艱難，他則因擔憂被捕，至2024年底仍留在緬甸做非法工作。

有僅獲「底薪」憂被捕留緬

湖南益陽的大學生小飛（化名）2022年被騙參加「暑期實習」而遭「賣豬仔」，到雲南時發現要偷渡便生疑，最終沒有上當，同行的同窗卻遭誘騙。小飛向學者表示，由於是偷渡入境，同學根本無法向地方政府或中國政府求助，而當地警察則被園區收買。他形容同學被「老闆」威脅，稱如果回國就會被處罰、坐牢，甚至不敢聯絡家人；同學最終透過從事詐騙掙得贖金，再坐「黑車」偷渡回國，之後因心靈創傷而極少再外出。

「盤總」轉「北美盤」藉電商騙華人

阿南（化名）是園區「盤總」，即園區中高層。他向學者稱曾在東南亞主理「中國盤」，專騙內地人，年收入可達1800萬人民幣，近期因國際壓力已離開東南亞，轉移到其他地區。目前他的詐騙集團表面經營電商，實則經營「北美盤」，透過北美外賣軟件獲得信息，又在網購軟件「Weee!」組織網絡購物騙局，以及組織「殺豬盤」（即感情騙局），詐騙北美華人。

「業績差」囚「單房」 罰數百次掌上壓

另外，有個案稱在園區受到身體虐待。小杰（化名）在緬甸協助網絡賭博詐騙，目睹有園區將「業績不佳」的「豬仔」送入「單房」禁閉，「單房」是指面積狹小的無燈房，僅可容納一人或站立或半蹲，無法躺甚至坐，禁閉動輒一兩日，其間只提供水，「關上一兩日，人馬上就乖了」；又提到受刑者會被鞭子、皮帶反覆抽打，打完再禁閉。此外園區也會體罰，小杰說曾目睹一組「同事」十餘人被罰做數百次仰臥起坐或掌上壓。

（拆解詐騙園區．系列三）

相關字詞﹕電騙 KK園區 賣豬仔 東南亞詐騙

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