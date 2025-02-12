「黑園區」收贖不放人 逼簽「自願」紙 學者稱設「賠付」制勒索 另有「制度化」園區設假期

明報記者 方寧

【系列完】

稱「業績」好賠付額低

一般園區收錢放人

學者團隊曾訪問逾20名東南亞園區工作的內地人。美國卡內基梅隆大學博士研究員肖卿引述受訪者說，騙徒之間會評價園區「待遇」，把採用強制人身自由、打人、體罰，付贖金亦無法離開的園區稱為「黑園區」。肖卿強調，「賠付」實質是為勒索「豬仔」及其家屬，金額由園區老闆自訂，部分會與「工作業績」掛鈎，業績愈好者「賠付」額愈小，但最低亦需數萬港元；業績愈差、在園區時間愈長，需付更大額贖金，動輒數十萬港元。他指一般園區在收到贖金後會放「豬仔」返鄉。

黑園區物價高 業績差或被打

美國加州大學聖迭戈分校博士研究員肖景嘉表示，向「黑園區」付贖金並無意義，園局更會專設部門騙贖金，這些園區的贖金明細中會包括「鍵盤損耗費」、「設備磨損費」等條目，「豬仔」亦無能力自行繳清。他引述受訪者稱，「黑園區」內生活物價高企，多數「豬仔」每月「工資」都用於買必需品；即使聯絡家人代繳，亦會被迫簽署「自願」逗留工作的條約，贖金則由園區「代為保管」。

至於懲罰機制，肖景嘉說，若「職員」未達既定「業績KPI」，在普通園區會被扣當月「人工」，部分屬騙徒小頭目的「組長」會強制「職員」加班；但在「黑園區」，「業績」不佳者可能會被「組長」在公開場合踢打，也可能會被關禁（見另稿）。

豬仔偷錢逃走 園區懸賞捉拿

肖景嘉稱，部分「業績」不佳者會考慮逃走。他透露，普通園區平日有「固定假期」，甚至設「婚喪假期」，有受訪者的同事曾以父親病逝為由申請返鄉，管理層亦「批假」，該同事返鄉後未再返回園區工作；另有「豬仔」爬牆、攀窗逃離；更甚者，有逃離園區者會偷走大量園區現金，園區會公告高價懸賞捉拿。肖景嘉引述受訪者說，若遭「黑園區」捉回，可能面臨暴力威脅。

本報日前報道園區向當地武裝勢力付「物業費」換取保護，被問武裝勢力是否會參與捉拿逃跑「豬仔」，肖景嘉表示各園區情况不一，極少數情况下武裝勢力會參與懸賞令捉人，但他們多只負責園區安全運作，未必會理會「豬仔」逃亡。

研究團隊調查受訪者近况時發現，隨着國際社會頻向東南亞施壓，陸續有園區者返回內地，當中部分人遭判囚，另有人返鄉後未被捕但銷聲匿迹。另外，有遭誘騙的「豬仔」遭園區威嚇回國會被判刑，選擇繼續留在園區工作。

（拆解詐騙園區．系列三）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676