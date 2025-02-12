灣區熱搜：橫琴發布總體規劃 產業功能補澳不足

提升科創 引進澳門金融服務

《規劃》提出，橫琴要在產業功能上補充澳門的不足，提升科創服務，引進澳門金融服務業，聯合澳門舉辦重大會展及國際活動；生活服務上，未來將增加大型公共服務設施，建設澳門子弟學校、國際學校、牙科診所、中醫工作室、長者服務中心等符合澳門居民生活方式的社區設施，推動澳門民生公共服務延伸到橫琴。

研建高鐵站 金融島開通「空中的士」

在交通設施互聯互通方面，《規劃》提出探索在金融島開通直飛香港、深圳、廣州機場及城市CBD的「空中的士」，在金融島或橫琴口岸新增港澳機場異地候機樓，規劃開通橫琴至澳門內港的水上航線，豐富居民跨境選擇。《規劃》還提到預留對接珠海軌道交通，加快推動澳門輕軌延伸至橫琴線項目，並新增高鐵橫琴站，實現3小時到達廣東省內其他城市，融入國家高鐵網絡；同時升級橫琴碼頭設施，提供郵輪接駁服務，與澳門共建國際休閒旅遊目的地。此外，《規劃》亦支持智能駕駛、智能物流和智能停車系統，包括無人車、無人機物流配送。

《規劃》也十分重視橫琴的風貌建設，稱要體現澳門特色，如以「前地」命名公共廣場，採用有澳門文化風格的地磚、雕塑及家具；在十字門水道地區要與澳門形成彼此呼應融合的「城市對景」，構建一河兩岸整體景觀，形成「24小時精彩的標誌性城市形象」。