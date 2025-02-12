庭上自稱政治犯 官駁斥：非因政治受審

指示英文版報道不必平衡

稱聚焦「香港苦况」不等同偏頗

據控方案情，《蘋果》2020年5月推出英文版，控方展示5月10日黎向助手Mark Simon發信息稱雖然難以實現，但可嘗試爭取令時任美國副總統彭斯訂閱《蘋果》手機程式。控方問黎特別着Simon嘗試，是因知道對方與美國政府有聯繫，黎否認。

同日黎另在「English news」群組表示招專欄作家不用考慮觀點是否持平，《蘋果》並非尋求平衡報道，而是需有利港人的觀點。黎供稱毋須「綜合」報道，只需集中香港「受苦情况」，不等同偏頗。法官李素蘭關注，黎是否認同媒體報道應全面；黎同意，惟認為無可能達到，因媒體有立場，角色包括引起讀者共鳴。

杜麗冰：不容帶政治入法庭

黎：我懂了

翌日時任社長張劍虹在群組發信息，建議每周抽取黎的專欄用於英文版中，黎稱忽略信息，不知文章譯成英文，但這不是刑事罪行，在法庭說謊才是，又稱自己是「政治犯」。杜官厲聲指黎並非因政治原因受審，強調是事實和現實，此為刑事法庭，不容許黎將政治帶入庭；黎聽罷表示「我懂了」。

（黎智英案）