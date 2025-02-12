黎認藉《蘋果》催谷上街反修例 控方指平台播袁弓夷向美呼籲片段 兩人目的一致

着下屬「應找些學生訪問」

否認屬編採指示

控方續圍繞黎智英的編採指示盤問，並展示黎與不同人的通訊來往。2019年4月，黎對時任社長張劍虹和副社長陳沛敏稱情况「太靜」，要想想有什麼可做；6月黎對陳說應找些聯署學生訪問，「激發其他學生6．9出來」。黎智英庭上確認發信息目的是讓兩人思考如何鼓勵市民，包括學生在內的年輕人上街參與反修例遊行，但他並非給予編採指示。

同年6月15日，黎在信息建議陳可使用「不撤不散」為報道標題，陳回覆「今日上街 不撤不散 」。黎解釋員工早已決定標題，他只重複標題內容，法官杜麗冰質疑黎兩度向陳建議，若然已有決定，為何着陳考慮？黎重申自己僅延續討論，但同意前述例子均希望利用《蘋果》作平台催谷市民上街。

此外，控方重新展示2020年5月28日黎與袁弓夷的信息，袁表示希望向特朗普和時任國務卿蓬佩奧以影像形式發公開信，敦促在港派駐聯合國部隊保護年輕人，黎回覆可安排動新聞總監張志偉聯繫。

稱不知袁弓夷片段內容

否認用於請求國際支持

黎同意《蘋果》有為袁提供平台，但不知道影片內容。控方問，平台是否用於請求國際支持？黎否認。

控方指出，袁的女兒袁彌明翌日向黎發送影片謄本，謄本提及應制裁中共實體，31日袁彌明再知會黎稱白宮中人已向特朗普播放影片；法官杜麗冰指出，黎事後向袁弓夷形容影片「很棒」。黎重申忘記有否觀看，自己在對方拍片前從無詢問製作內容，《蘋果》一向不審查。杜官問，那麼袁可在片中稱「特朗普請不要插手香港事務，這不關你事？」黎稱知道袁的立場，他不會這樣說。

控方指出，張志偉其後告知黎影片獲逾2萬讚好，張在黎同意下再度安排袁弓夷拍片。據信息，袁弓夷促美國懲罰與「六四事件」有關的中共罪犯，解放香港；張6月在影片製作完成後將截圖傳送給黎。黎稱忘記有否看第二段影片，他公務繁忙，最多粗略看過張發送的報道推送通知，影片不是他當時要集中處理的事。

認《蘋果》是反對派報紙

稱無要求員工特定價值觀

針對黎的角色，控方指黎智英是壹傳媒的主要股東，2018至2020年擔任集團主席，控制3間涉案公司，是《蘋果日報》的主腦、主事人或「舵手」，黎否認，稱他只為公司提供財政支援，以及就董事局的決定提供「大方向」。黎確認《蘋果》是「反對派的報紙」，與他個人立場一致，其意見凌駕其他高層，但否認為《蘋果》設下編採「鳥籠」，指自己無為員工提供訓練，要求他們有特定價值觀。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）