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港聞

港聞二

何君鑾被頒令破產 官：近排無數人破產

【明報專訊】選委界立法會議員何君堯的胞弟何君鑾，早前自行入稟高等法院呈請破產，昨日聆案官表示何提交的文件妥當，頒令他破產。聆案官提及本港經濟環境不佳，「近排有無數人破產」，着何和其他破產者留意受託人來電。

聆案官何展鵬昨一併頒令何君鑾等10多人破產，提醒他們接下來4年的財務資產將由破產管理署接管，或由署方委派的會計師樓或律師樓擔任受託人管理。聆案官着各人準時出席署方會面，並留意受託人來電。

聆案官笑言「近排有無數人破產，太多人排隊」，受託人可能在3至4個月內聯絡破產者，若更改通訊地址和聯絡方法，破產者須聯絡破產管理署。聆案官舉例，曾有破產者離港往大灣區工作，數月內沒有聯絡受託人，被視為存心「規避」，須承擔法律後果。案件散庭後，何君鑾由一名男子陪同離開法院。多名記者上前拍攝，男子一度伸手遮擋鏡頭。

王賢誌申破產 要釐清物業等資料

此外，高院破產庭昨處理王氏港建主席王忠桐之子、藝人王賢誌的破產呈請。聆案官表示，目前無人反對破產令，由於王賢誌一方需時提交進一步文件，案件押後再訊。

王賢誌昨沒親自到庭，透過律師代表呈上一批財務文件。聆案官何展鵬問及王賢誌持有大角嘴「帝峯．皇殿」單位、英國物業和銀行聯名戶口等詳情，要求王一方釐清資料。王一方稱需時14日備妥，聆案官遂將案押後至3月4日。聆案官提及，本案由王親自呈請破產，現無人反對破產令，暫不處理訟費命令。

根據《破產條例》，破產者要向破產受託人申報收入及支出，收入須交受託人處理，除生活費外，其餘都要用於還債。此外，破產者不可過奢侈生活，一般而言不得乘坐的士、大魚大肉、買名牌衣服及自費出國旅行等。條例同時列明任何人可就破產命令提上訴。

【案件編號：HCB 9181、8817/24】

相關字詞﹕王賢誌（Vinci） 何君鑾 高等法院 破產

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