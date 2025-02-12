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中電新系統結合AI 識別供電潛在風險

【明報專訊】翻查立法會紀錄，中電2021年7月至去年6月共發生26次嚴重停電，當中近四成屬外在因素如惡劣天氣及第三方干擾所致。中電與本地網絡營運商合作在不足一年內研發全新智能管理系統Grid-V，透過整合約3000個數據點及鏡頭，結合人工智能（AI），能提早識別外在環境對供電的潛在風險。中電表示有關系統有效減低事故發生機率，令供電更加可靠。

整合3000數據點及鏡頭

Grid-V是網上系統，讓工程人員隨時監察中電電網。系統24小時運作，覆蓋變電站、架空電纜、關鍵供電設備等。系統設多角度鏡頭和紅外線功能，能偵測6種風險，包括煙霧、火焰、水浸等。當發現風險時，系統會即時按程度發出警報，並抽出相應監控影像，讓人員作實時風險評估。

系統去年9月首次應用。中電輸電及供電業務部智能電網及創新部副總監郭子敦昨日表示，系統曾成功預防大型起重車吊臂接近架空電纜；又舉例上月元朗雞公嶺發生山火，中電透過系統實時監察電塔附近火勢，經評估後決定調動供電點。郭說，系統準繩度現時還未達百分之百，例如系統有時會將燒垃圾誤以為山火，未來會繼續改良，包括研發無人機攝錄。

研加入無人機攝錄

現時系統包含約1000個鏡頭，主要位於中電業務範圍內。中電表示，數年內會將鏡頭增至1700個，部分涵蓋客戶建築物內的輸電設施。郭子敦另提到，當偵測到嚴重事故如山火時，會將影像分享給相關部門，例如消防處及警方。

被問到會否有私隱問題，中電輸電及供電業務部首席智能電網拓展經理列俊杰強調，錄像經加密處理，除非有需要跟進，否則只備存7日。他又承諾會做好資料管理，除非獲授權，一般員工不能進入Grid-V的狀態監測中心。

相關字詞﹕電力驟降 鏡頭 山火 人工智能（AI） Grid-V 停電 中電

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