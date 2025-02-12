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港聞二

3男涉謀殺 控：死者被當波踢 疑追債禁錮施襲 事主逃脫陳屍公園

【明報專訊】中年漢5年前被發現伏屍油麻地咸美頓街公園，3名男子涉因追債而禁錮及襲擊事主，同被控謀殺罪；3人否認控罪，案件昨日在高等法院開審。控方於開案陳辭提及，事主在旺角砵蘭街一單位內被迫跪地，又遭3名被告毆打，包括被人當成足球互踢，以及被人用盡全力踢向腰間。事主趁機從一樓跳窗逃走，帶傷在旺角一帶游走，最終倒斃涉案公園內。

3被告不認罪受審

3名被告高勝源（24歲）、張紹強（25歲）及譚卓才（32歲）被控於2020年8月8日，在香港謀殺男子陳志輝（終年44歲）。控方向陪審團讀出開案陳辭稱，事主與一名姓吳男子自中學認識。案發前一天，即同年8月7日，高勝源要求吳協助找出事主，並提及事主欠他錢。吳表示可以幫忙，但要求高不要向事主動粗。

當晚約8時，高將事主帶到砵蘭街198號1樓某室，當時張、譚及一名女子在場。高當場指稱事主欺騙他及欠他錢，質問事主為何不還錢，見事主未回答，3名男子開始打及踢事主，又用煙頭灼事主的手，其間事主一直跪在地上。及後，高用手機攝錄張及譚毆打事主的過程，二人動作愈發暴力，包括將事主當成足球互踢。同場女子看見譚用盡全力踢向事主腰間，因不忍直視，故自行離開。

事主負傷爬窗逃走 3米跳下

接近凌晨時分，吳從門外看見事主俯伏單位地上，張及譚在旁看守。吳返回自己的單位，約10分鐘後事主衝入吳的單位，要求吳幫他鎖門，然後爬窗跳落3米下平台，再從平台跳往地面。閉路電視攝錄到事主逃脫後，在附近的山東街、登打士街一帶建築物內游走，時而彎腰及挨着牆壁走，狀似忍受痛楚。至翌日早上8時許，事主步入油麻地咸美頓街公園內。早上約11時，巡邏警員發現事主，救護員到場後證實事主死亡，出現屍僵，顯示已死去一段時間。

斷肋骨 脾臟破裂內出血

高被捕後在警誡下稱，事主在一次交易中欺騙他的友人，故他代友人向事主追討2萬元。張及譚則分別在警誡下表示，張協助高向事主討債，譚被另外兩人阻止離開，故他打了事主一至兩次後便坐在一旁。

法醫事後分析事主肋骨骨折，死因是脾臟破裂。控方指稱，事主被打至骨折，導致生前數小時內出現脾臟破裂及內出血，引致死亡。聆審今續。

【案件編號：HCCC 94/23】

相關字詞﹕高等法院 謀殺罪 咸美頓

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