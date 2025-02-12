反恐第二案 辯方指曾問介紹「天使」 警否認

被指以被告女友威脅 頭塞馬桶

警否認指控

第三被告吳子樂2020年3月7日在大角嘴宏創方單位被捕，並接受警員沈鴻源警誡，翌日押返警署作錄影會面。辯方大律師盤問指出，沈鴻源拘捕後以吳子樂女友、本案第六被告張琸淇作威脅，稱「旺角警署強姦案你聽過㗎啦」，若吳願意配合警方錄口供，女友就安然無恙；沈一概否認。

辯方指出，沈鴻源多次游說吳子樂任污點證人，並以2016年荃灣工廈石棺藏屍案污點證人「小草」豁免刑責為例，建議吳「隊死」首被告何卓為和第四被告張家俊，沈否認說法。辯方進一步稱，沈將吳帶入宏創方單位外的傷殘人士廁所，問何卓為和張家俊的網名；吳回答錯誤後，沈將吳的頭部塞入馬桶並冲水，前後6次。沈在庭上否認指控。

辯方提出，沈鴻源問過吳子樂有否投擲汽油彈，稱「我自己都有啲朋友係黃絲，但佢哋唔會好似你咁」，沈否認出現相關對話。辯方續稱，沈曾問吳「有無『天使』介紹畀你食？」沈答沒有。法官陳仲衡打斷稱，除了天上的天使，沈對「天使」一字有沒有其他認知，沈稱沒有。在盤問下，沈否認對吳或其他被捕者作暴力行為。

吳子樂3月8日凌晨開始作錄影會面，辯方質疑沈鴻源刻意不讓吳休息。沈不同意指控，稱吳沒有要求休息，加上本案調查有迫切性。聆訊今續。

【案件編號：HCCC186/22】