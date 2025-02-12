村屋大王套丁案 兩涉案者與白衣人案被告同名

控方獲准修訂控罪

詳列142原居民涉案

首被告為榮佳建築有限公司負責人、報稱事務律師的王光榮（72歲）；次被告為報稱區議員、元朗水蕉新村原居民代表程振明（65歲）。

已修訂控罪指二人於2005年5月至2019年5月期間，一同串謀和與以下根據新界小型屋宇政策申請建築許可證在水蕉新村興建小型屋宇的原居民，即142名原居民及其他身分不詳的人串謀詐騙地政總署，即虛假地表示該等申請人是位於水蕉新村個別土地地段的唯一合法註冊業權人，而他們就該土地申請上述建築許可證，以及該等申請人從未與任何人或多名人士訂定任何安排或協議，以轉移、讓與、處置或其他方式處理該土地中任何權益，從而誘使地政總署署長及其人員向該等申請人批出建築許可證。

控罪詳列涉案142名新界原居民，其中黃觀勝、陳志明、陳永堅、梁錦益、龍福兒、楊啟光、駱天龍、蔡偉生及鄧翹沾共9人就同一宗「套丁」事件已被控串謀詐騙罪，案件已安排在裁判法院審理；至於控罪另列鄧懷琛及蔡立基有份串謀，二人與白衣人首案中兩名被告同名。

【案件編號：DCCC 1043/22】