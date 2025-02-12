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港聞二

網紅涉助蔡天鳳前夫潛逃 認當中間人幫Alex租船「着草」

【明報專訊】譚仔創辦人媳婦蔡天鳳被殺案，網紅潘巧賢（Irene）和遊艇公司職員林舜涉嫌協助蔡的前夫鄺港智潛逃澳門，被控串謀妨害司法公正罪，案件昨日在九龍城法院續審。據控方播出的警誡錄影會面片段，潘巧賢稱曾在涉案租船過程擔當「中間人」，又一度覺得涉事男子Alex為曾經「畀人斬」的網紅張欣欣男友，並以為對方打算「着草」。

本案被告林舜（42歲，遊艇公司職員）及潘巧賢（30歲，無業）各否認一項串謀妨害司法公正罪，即串謀女子Ivy，協助有可能涉及司法程序的男子Alex經由非入境事務處管理的出入境管制站離港。

控方昨播放2023年3月7日、潘被捕當天與警方錄取的警誡會面。據庭上片段，潘向警方提及自己無業，依靠父親每月提供的3萬元生活費度日，閒時會在家「煮下飯」或跟朋友「出去食飯飲下嘢」。

就着跟涉案者的交往，潘巧賢稱約於2015年認識居於澳門的涉案者Ivy，兩人都是處女座，所以「好啱傾」；大約在2015至2016年，她另透過友人認識首被告林舜，會跟對方和他人「一齊出去hang out（玩樂）飲酒」。

潘巧賢續稱，2023年2月24日，Ivy透過微信聯絡她，表示希望獲得林舜的聯絡方式，起初她以為Ivy打算租船跟朋友「出海玩」，惟其後Ivy強調希望盡快獲得船，又提及內地海關「見到有錢人就會捉」，因此屬「有錢人」的租船者冀租船前往「澳門邊界」。潘又提及，同日她被加進一個成員包括Alex的微信群組，她一度以為Alex是網紅張欣欣的男友。

官裁表證成立

警否認誤導作警誡供辭

片段又提到，警方在錄影會面期間播放潘巧賢跟Ivy的微信語音信息，潘曾向Ivy稱，「你係咪要林舜電話，我畀你」，Ivy則提及「幫我打電話問林舜」、「幾多錢都冇問題」和「當船P咁樣玩」等。

庭上播畢錄影會面片段後，辯方向時任西九龍總區重案組高級督察鄺應新指出，鄺曾建議潘巧賢寫下警誡供辭重點，稱「Ivy話Alex要着草去澳門，所以我先幫佢搵Lam Shun」，之後潘問鄺，若不列明Alex為張欣欣男友，會否誤導法庭，鄺答謂「個個都可以係Alex，唔使寫咁清楚」，最終潘在警方誤導下作出上述警誡供辭；鄺否認上述事情曾發生。

控方昨舉證完畢，辯方強調潘並非自願錄取警誡供辭，要求法庭剔除該供辭呈堂，最終遭裁判官批准警誡供辭呈堂，並裁定案件表證成立，聆訊今續。

【案件編號：KCCC 1111/24】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 遊艇 網紅 串謀妨礙司法公正 蔡天鳳碎屍案

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