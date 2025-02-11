再裝道岔 東涌站4．19提早收

港鐵稱，東涌線列車尾班車開出時間屆時會有改，其中東涌站往香港站會由翌日零時43分提早至當晚11時01分；香港站往東涌站由零時50分提早至11時07分。而往來香港站及欣澳站則維持零時50分不變。

港鐵稱，會盡力確保工程順利，讓東涌線翌日恢復正常服務，如期開出頭班車。 港鐵表示，今次道岔安裝工序安排大致與首次相同，當晚港鐵會在東涌至欣澳列車服務提早完結後提供免費接駁巴士，直至正常收車時間。港鐵提到，大型路軌改道工程包括4個關鍵道岔安裝工序、鋪設新路軌及改裝架空電纜等鐵路設施。根據現時工程計劃，第三及四次關鍵道岔安裝工序將於2026至2027年進行。

未來兩個多月，港鐵將持續透過不同渠道，包括透過在東涌線沿線車站及其他主要港鐵站張貼大型海報及標示、於車站和車廂廣播、MTR Mobile手機應用程式、網頁、傳媒及社交媒體等，提醒乘客相關調整，同時亦就調整詳情與東涌社區保持密切溝通。