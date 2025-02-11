明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

支聯案拒批視像作供 判辭：境外有危國安活動

【明報專訊】已解散的支聯會、該會前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控煽動他人顛覆國家政權罪。去年《基本法》23條立法規定涉及國安案件不得以電視直播聯繫取得證供，鄒幸彤欲傳召5名海外證人視像作供早前遭高院拒絕。法庭昨頒判辭稱相關修例沒違憲，無損被告應得的公平審訊；至於鄒幸彤稱無證據國安案有證人被騷擾的情况，法庭稱其說法「完全漠視」有境外人物及組織仍進行危害國安活動，以及無視某些國家對中國抱有不友善甚至敵對的態度。

23條修例 國安案禁視像取證

是次申請針對去年3月生效的《維護國家安全條例》，第144條修訂《刑事訴訟程序條例》訂明法庭在國安案中不得准許以電視直播聯繫海外證人取得證供。被告鄒幸彤早前稱，有意傳召政治學者戴雅門（Larry Diamond）、學運參與者方政、學運領袖周鋒鎖和吾爾開希及《國殤之柱》創作人高志活（Jens Galschiøt）。

拗國安案差別待遇 官指控辯限制同

案件由國安法指定法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫審理，判辭一一駁回鄒的3項理據（見表）。判辭稱，控辯雙方在相關修例下均不得以電視直播聯繫取得證供，面對相同限制，不存在差別待遇。相關修例只涉及有限度規範傳召證人的模式，沒改變證人應親身到庭作供的大原則，亦不影響控辯傳召證人的權利，無損被告應得的公平審訊，况且辯方本無責任自證清白或傳召證人，靠挑戰控方證據已成抗辯，可見相關修例對辯方影響很有限。

判辭又稱，政府敲定《維護國家安全條例草案》前諮詢公眾，收到98.6%支持及正面意見，顯示立法具強大民意基礎，又經立法會法案委員會逐項審議，確保施加限制與維護國安及司法公正有合理關係。

稱諮詢一面倒支持 具民意基礎

對於鄒聲稱無證據國安案證人被騷擾、證據被干擾，法庭稱說法漠視海外有危害國安活動及有外國對中國抱有敵對態度。另外，相關修例在排除國安風險、維護司法公正及公平審訊中取得平衡，符合憲制規定，亦不存在鄒稱相關修例是針對她的「特製規則」。

翻查資料，案件早前排期5月開審，據悉法庭近日去信各方稱，基於主審法官法庭檔期，審訊可能無法如期；法庭將於本月21日的審前覆核與各方討論。

【案件編號：HCCC 155/22】

明報記者

（港區國安法）

相關字詞﹕高等法院 海外證人 鄒幸彤 煽動顛覆國家政權罪 支聯會 港區國安法

上 / 下一篇新聞

夏寶龍南下 陳茂波7局長講經濟工作 座談4小時 劉兆佳：了解財赤措施保穩定
夏寶龍南下 陳茂波7局長講經濟工作 座談4小時 劉兆佳：了解財赤措施保穩定
毆冰球港將 4土庫曼隊員亞冬運禁賽
毆冰球港將 4土庫曼隊員亞冬運禁賽
簡樸房諮詢收2200份意見 七成範本
簡樸房諮詢收2200份意見 七成範本
控助蔡天鳳前夫逃 遊艇職員：無租出 呈堂語音女聲提澳門迎接 「係咪可以即刻出發」
控助蔡天鳳前夫逃 遊艇職員：無租出 呈堂語音女聲提澳門迎接 「係咪可以即刻出發」
拘捕鄺港智警員：不知已公布通緝否
拘捕鄺港智警員：不知已公布通緝否
Twitter多帖標籤「重光團隊」 黎稱徒弟代筆
Twitter多帖標籤「重光團隊」 黎稱徒弟代筆
涉賤賣股權自利 林百欣三房母女遭索償
涉賤賣股權自利 林百欣三房母女遭索償
港大研口服砒霜治罕見血癌 整體存活率逾97% 獲美歐認證冀普及全球
港大研口服砒霜治罕見血癌 整體存活率逾97% 獲美歐認證冀普及全球
患者憶注射砒霜痛苦如「浸喺毒藥」 口服「重獲新生」
患者憶注射砒霜痛苦如「浸喺毒藥」 口服「重獲新生」
去年接獲投訴升兩成 消委歸因經濟差結業潮 美斯缺陣舒適堡倒閉 相關投訴大增
去年接獲投訴升兩成 消委歸因經濟差結業潮 美斯缺陣舒適堡倒閉 相關投訴大增
服務質素投訴升逾三成 消委：劏客歪風損零售旅遊業
服務質素投訴升逾三成 消委：劏客歪風損零售旅遊業
前入境主任瞞「秘撈」保險罪成
前入境主任瞞「秘撈」保險罪成
雞公嶺山火重創 越野鐵騎蹂躪加劇 違例判罰不逾800元 環團批欠阻嚇促加碼
雞公嶺山火重創 越野鐵騎蹂躪加劇 違例判罰不逾800元 環團批欠阻嚇促加碼
批防山火不足 環團：補種幾多都沒用
批防山火不足 環團：補種幾多都沒用
鄉局倡政府開公司 辦籃球桌球博彩增稅收
鄉局倡政府開公司 辦籃球桌球博彩增稅收
院舍擬增護理保健師職級 議員憂難吸新血
院舍擬增護理保健師職級 議員憂難吸新血
被通緝劉珈汶 兩親戚國安處助查
被通緝劉珈汶 兩親戚國安處助查
輸錢毆雀友致盲 青年囚6年
輸錢毆雀友致盲 青年囚6年
村屋大王偕區議員套丁案 控方申修訂控罪被拒
村屋大王偕區議員套丁案 控方申修訂控罪被拒
正上客小巴捱貨車撞8傷
正上客小巴捱貨車撞8傷
再裝道岔 東涌站4．19提早收
再裝道岔 東涌站4．19提早收
灣區熱搜：出生率結婚率雙低 政府出手助「脫單」 深圳改造相親角 90後徵婚排3個月
灣區熱搜：出生率結婚率雙低 政府出手助「脫單」 深圳改造相親角 90後徵婚排3個月
灣區手記：社保碼HKG之謎 ／文：尚東美
灣區手記：社保碼HKG之謎 ／文：尚東美
【Emily】一半行山客感缺飲水站 團體倡效日本山屋 山徑建中途站
【Emily】一半行山客感缺飲水站 團體倡效日本山屋 山徑建中途站
【Emily】熊貓八達通今起預訂 售108元
【Emily】熊貓八達通今起預訂 售108元
【Emily】酒吧業憂控煙損夜經濟 醫衛局反駁
【Emily】酒吧業憂控煙損夜經濟 醫衛局反駁
【Emily】港台團拜 新處長關婉儀：傳媒「食腦」要迎難上
【Emily】港台團拜 新處長關婉儀：傳媒「食腦」要迎難上
【Emily】飲完茅台翌晨 田二少首嘗一桿入洞
【Emily】飲完茅台翌晨 田二少首嘗一桿入洞
【Emily】圓人生目標 年輕富裕家庭話要1800萬
【Emily】圓人生目標 年輕富裕家庭話要1800萬