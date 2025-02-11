支聯案拒批視像作供 判辭：境外有危國安活動

23條修例 國安案禁視像取證

是次申請針對去年3月生效的《維護國家安全條例》，第144條修訂《刑事訴訟程序條例》訂明法庭在國安案中不得准許以電視直播聯繫海外證人取得證供。被告鄒幸彤早前稱，有意傳召政治學者戴雅門（Larry Diamond）、學運參與者方政、學運領袖周鋒鎖和吾爾開希及《國殤之柱》創作人高志活（Jens Galschiøt）。

拗國安案差別待遇 官指控辯限制同

案件由國安法指定法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫審理，判辭一一駁回鄒的3項理據（見表）。判辭稱，控辯雙方在相關修例下均不得以電視直播聯繫取得證供，面對相同限制，不存在差別待遇。相關修例只涉及有限度規範傳召證人的模式，沒改變證人應親身到庭作供的大原則，亦不影響控辯傳召證人的權利，無損被告應得的公平審訊，况且辯方本無責任自證清白或傳召證人，靠挑戰控方證據已成抗辯，可見相關修例對辯方影響很有限。

判辭又稱，政府敲定《維護國家安全條例草案》前諮詢公眾，收到98.6%支持及正面意見，顯示立法具強大民意基礎，又經立法會法案委員會逐項審議，確保施加限制與維護國安及司法公正有合理關係。

稱諮詢一面倒支持 具民意基礎

對於鄒聲稱無證據國安案證人被騷擾、證據被干擾，法庭稱說法漠視海外有危害國安活動及有外國對中國抱有敵對態度。另外，相關修例在排除國安風險、維護司法公正及公平審訊中取得平衡，符合憲制規定，亦不存在鄒稱相關修例是針對她的「特製規則」。

翻查資料，案件早前排期5月開審，據悉法庭近日去信各方稱，基於主審法官法庭檔期，審訊可能無法如期；法庭將於本月21日的審前覆核與各方討論。

【案件編號：HCCC 155/22】

明報記者

（港區國安法）