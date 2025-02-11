服務質素投訴升逾三成 消委：劏客歪風損零售旅遊業

消委會稱，去年3225宗涉貨品質素投訴佔整體投訴9%，涉款額逾3700萬元；旅客投訴有關藥物及中草藥個案有583宗，按年升20%，當中293宗涉「斤變両」、「両變錢」等劏客手法。至於5431宗涉服務質素的投訴中，涉食肆及娛樂服務最多，按年升79%至1223宗。消委會稱，不少投訴個案均與酒樓和快餐店服務有關，分別有488宗及250宗。另消委會去年共接獲3321宗來自旅客的投訴，其中以涉及食肆及娛樂服務最多，共817宗，按年升13%。

消委會認為，涉貨品及服務質素的投訴上升，損害本港引以為傲的「購物天堂」和「好客之都」美譽，促各行各業必須從速改善服務及產品質素，加強競爭力和吸引力，才能有效刺激本地市民及旅客消費意欲，振興經濟。

針對服務質素投訴，消委會提到飲食業近年人手極短缺，業界估計長期欠缺3萬至4萬名從業員，難維持應有服務水平，大大影響本地消費者或訪港旅客的餐飲體驗，促各行業把握機遇，提升服務質素，例如善用科技協助解決人手不足問題，並加強前線員工培訓。