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去年接獲投訴升兩成 消委歸因經濟差結業潮 美斯缺陣舒適堡倒閉 相關投訴大增

【明報專訊】本港去年經濟疲弱，各行業相繼出現結業潮。消委會去年接獲40,839宗投訴，撇除內地網購平台相關投訴後仍有37,590宗投訴，較前年增兩成，涉款額達10億元，投訴數字連升3年；若按性質分類，涉商舖結業的投訴最多，有6567宗。消委會解釋，去年本港受北上消費潮等經濟因素影響，各行業面對前所未有的機遇和挑戰，部分商戶選擇結業，相關投訴亦隨之增加。

涉健身會倒閉投訴按年升百倍

消委會稱，去年接獲投訴數字按年升兩成，主要與球星美斯缺陣表演賽及舒適堡全線結業有關，前者有1476宗投訴，涉款額逾1000萬元；截至去年底，舒適堡事件則錄得5619宗投訴，涉款額近2億元。若將投訴按性質分類，涉商舖結業的投訴最多，有6567宗，按年升14倍，其中健身會及美容服務分別佔4496宗及1629宗，按年升101倍及12倍；其餘依次為教育事務、食肆及娛樂、醫療服務（見圖）。

若按投訴類別分類，「食肆及娛樂」投訴連續3年居榜首，去年相關投訴達5810宗，較前年升48%，涉款額逾1520萬元，當中1476宗為2月球星美斯缺陣表演賽相關投訴。不過，倘撇除美斯事件及舒適堡結業，涉「食肆及娛樂」投訴仍居首，全年4335宗，按年升11%，總額逾466萬元，涉服務質素的投訴佔最多，達1223宗，按年升79%。

食肆娛樂投訴連續3年最多

至於排第二位的投訴為「健身會」，消委會去年接獲4901宗相關投訴，較前年升逾8倍，涉款額近1.49億元。消委會解釋，舒適堡去年9月突全線結業，共接獲5619宗投訴，當中4421宗涉健身合約，令健身中心相關投訴由前年十大不入，躍升至去年第二位。若撇除舒適堡相關投訴，去年健身中心投訴共480宗，按年跌4%；當中涉不良營商手法的投訴有99宗，按年跌20%。消委會提醒，消費者必須繼續保持警覺，以免墮入消費陷阱。

另外，排名第四的投訴類別為美容服務，有2929宗，按年升97%，涉款額亦升155%至逾9300萬元，當中1198宗涉舒適堡的美容合約；若撇除有關舒適堡結業投訴，去年美容服務投訴有1731宗，按年升17%。

消委會稱，雖然有377宗與營商手法有關，按年跌19%，但涉服務質素的投訴卻升38%至382宗。消委會提醒，消費者要深思是否有需要做醫美療程，若決定做相關療程，須小心審視服務供應商質素。

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