患者憶注射砒霜痛苦如「浸喺毒藥」 口服「重獲新生」

黃女士2023年4月確診APL，她在私家醫院先做4次化療，其後接受靜脈注射砒霜，治療過程更要避免接觸人，以免感染細菌。她形容注射砒霜過程十分痛苦，需住院百日，每日接受數小時砒霜注射，「覺得自己係浸喺毒藥裏，有時候幻想喺古裝片，你服毒後係咩樣，成個人腫晒」。

過程簡單 一周後復工

療程醫藥費高昂，黃女士指若要在私院完成整個治療，可能需花費過千萬元。她憶述痛苦之際，透過一名病友了解到瑪麗醫院的治療團隊，該病友正是接受藥用口服砒霜治療，兩年後康復，並已結婚生子，令她重燃希望。

黃女士其後到瑪麗醫院轉用口服砒霜藥治療，形容過程簡單，「好似每日舔兩啖海水」，且毋須住院，一周後可復工。其首個療程為14日，半年後再服藥鞏固，她形容治療效果顯著，前年9月更赴外國旅行，現完全康復，每次抽血都無異常，形容自己「重獲新生」。