明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

患者憶注射砒霜痛苦如「浸喺毒藥」 口服「重獲新生」

【明報專訊】目前用於治療新確診「急性早幼粒細胞白血病（APL）」的標準療法包括靜脈注射砒霜結合化療。50歲的黃女士約兩年前確診APL，起初在私家醫院治療，經歷脫髮、浮腫等痛苦，更形容注射砒霜如「浸喺毒藥裏」，且兩個月治療費已達260萬元。她後經病友介紹到瑪麗醫院以藥用口服砒霜治療，效果顯著，一周後便可復工，現已康復。

黃女士2023年4月確診APL，她在私家醫院先做4次化療，其後接受靜脈注射砒霜，治療過程更要避免接觸人，以免感染細菌。她形容注射砒霜過程十分痛苦，需住院百日，每日接受數小時砒霜注射，「覺得自己係浸喺毒藥裏，有時候幻想喺古裝片，你服毒後係咩樣，成個人腫晒」。

過程簡單 一周後復工

療程醫藥費高昂，黃女士指若要在私院完成整個治療，可能需花費過千萬元。她憶述痛苦之際，透過一名病友了解到瑪麗醫院的治療團隊，該病友正是接受藥用口服砒霜治療，兩年後康復，並已結婚生子，令她重燃希望。

黃女士其後到瑪麗醫院轉用口服砒霜藥治療，形容過程簡單，「好似每日舔兩啖海水」，且毋須住院，一周後可復工。其首個療程為14日，半年後再服藥鞏固，她形容治療效果顯著，前年9月更赴外國旅行，現完全康復，每次抽血都無異常，形容自己「重獲新生」。

相關字詞﹕藥用口服砒霜 血癌 病人 砒霜 港大醫學院 白血病 瑪麗醫院 急性早幼粒細胞白血病

上 / 下一篇新聞

夏寶龍南下 陳茂波7局長講經濟工作 座談4小時 劉兆佳：了解財赤措施保穩定
夏寶龍南下 陳茂波7局長講經濟工作 座談4小時 劉兆佳：了解財赤措施保穩定
毆冰球港將 4土庫曼隊員亞冬運禁賽
毆冰球港將 4土庫曼隊員亞冬運禁賽
簡樸房諮詢收2200份意見 七成範本
簡樸房諮詢收2200份意見 七成範本
控助蔡天鳳前夫逃 遊艇職員：無租出 呈堂語音女聲提澳門迎接 「係咪可以即刻出發」
控助蔡天鳳前夫逃 遊艇職員：無租出 呈堂語音女聲提澳門迎接 「係咪可以即刻出發」
拘捕鄺港智警員：不知已公布通緝否
拘捕鄺港智警員：不知已公布通緝否
Twitter多帖標籤「重光團隊」 黎稱徒弟代筆
Twitter多帖標籤「重光團隊」 黎稱徒弟代筆
涉賤賣股權自利 林百欣三房母女遭索償
涉賤賣股權自利 林百欣三房母女遭索償
港大研口服砒霜治罕見血癌 整體存活率逾97% 獲美歐認證冀普及全球
港大研口服砒霜治罕見血癌 整體存活率逾97% 獲美歐認證冀普及全球
去年接獲投訴升兩成 消委歸因經濟差結業潮 美斯缺陣舒適堡倒閉 相關投訴大增
去年接獲投訴升兩成 消委歸因經濟差結業潮 美斯缺陣舒適堡倒閉 相關投訴大增
服務質素投訴升逾三成 消委：劏客歪風損零售旅遊業
服務質素投訴升逾三成 消委：劏客歪風損零售旅遊業
前入境主任瞞「秘撈」保險罪成
前入境主任瞞「秘撈」保險罪成
雞公嶺山火重創 越野鐵騎蹂躪加劇 違例判罰不逾800元 環團批欠阻嚇促加碼
雞公嶺山火重創 越野鐵騎蹂躪加劇 違例判罰不逾800元 環團批欠阻嚇促加碼
批防山火不足 環團：補種幾多都沒用
批防山火不足 環團：補種幾多都沒用
鄉局倡政府開公司 辦籃球桌球博彩增稅收
鄉局倡政府開公司 辦籃球桌球博彩增稅收
院舍擬增護理保健師職級 議員憂難吸新血
院舍擬增護理保健師職級 議員憂難吸新血
支聯案拒批視像作供 判辭：境外有危國安活動
支聯案拒批視像作供 判辭：境外有危國安活動
被通緝劉珈汶 兩親戚國安處助查
被通緝劉珈汶 兩親戚國安處助查
輸錢毆雀友致盲 青年囚6年
輸錢毆雀友致盲 青年囚6年
村屋大王偕區議員套丁案 控方申修訂控罪被拒
村屋大王偕區議員套丁案 控方申修訂控罪被拒
正上客小巴捱貨車撞8傷
正上客小巴捱貨車撞8傷
再裝道岔 東涌站4．19提早收
再裝道岔 東涌站4．19提早收
灣區熱搜：出生率結婚率雙低 政府出手助「脫單」 深圳改造相親角 90後徵婚排3個月
灣區熱搜：出生率結婚率雙低 政府出手助「脫單」 深圳改造相親角 90後徵婚排3個月
灣區手記：社保碼HKG之謎 ／文：尚東美
灣區手記：社保碼HKG之謎 ／文：尚東美
【Emily】一半行山客感缺飲水站 團體倡效日本山屋 山徑建中途站
【Emily】一半行山客感缺飲水站 團體倡效日本山屋 山徑建中途站
【Emily】熊貓八達通今起預訂 售108元
【Emily】熊貓八達通今起預訂 售108元
【Emily】酒吧業憂控煙損夜經濟 醫衛局反駁
【Emily】酒吧業憂控煙損夜經濟 醫衛局反駁
【Emily】港台團拜 新處長關婉儀：傳媒「食腦」要迎難上
【Emily】港台團拜 新處長關婉儀：傳媒「食腦」要迎難上
【Emily】飲完茅台翌晨 田二少首嘗一桿入洞
【Emily】飲完茅台翌晨 田二少首嘗一桿入洞
【Emily】圓人生目標 年輕富裕家庭話要1800萬
【Emily】圓人生目標 年輕富裕家庭話要1800萬