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港大研口服砒霜治罕見血癌 整體存活率逾97% 獲美歐認證冀普及全球

【明報專訊】「急性早幼粒細胞白血病（APL）」現時標準療法存在復發率較高、費用高昂等問題，港大醫學院團隊自主研發「藥用口服砒霜」，臨牀研究顯示服用該藥的APL患者整體存活率超過97%。該藥已在本港應用，近期獲美國食品及藥物管理局（FDA）及歐洲藥品管理局（EMA）認證，團隊將推廣這款處方藥至全球使用，目標2027、2028年在歐美註冊，令更多患者受惠。

香港每年約有25至30個APL新症。港大醫學院臨牀醫學學院內科學系臨牀副教授喬夏利表示，約5%至10%患者會復發，而接受常規全反式維甲酸及化療的患者復發率高達兩成。他指因併發症引致的早期死亡仍是APL治療的重要挑戰，早期死亡率可達20%，而部分無法臨牀使用砒霜的地區情况更嚴峻。

港大團隊研究藥用口服砒霜治療APL逾20年，首先研究該藥治療復發性APL患者效果；隨後將該藥用於經治療已病情穩定的患者，證實5年無白血病存活率達九成，5年整體存活率達97%。團隊亦研究該藥治療新確診APL患者成效，5年整體存活率可達100%。

暫430患者受惠 九成「斷尾」

藥用口服砒霜已在本港公院使用，2020年列入醫管局藥物名冊，喬夏利指現由瑪麗醫院集中治療APL患者，本港至今約430名患者受惠於該藥，包括復發及新症患者，約九成「斷尾」，新確診個案治癒率亦可達七成。喬補充，該藥已納入政府資助範圍，每周藥費約數千元。

已納政府資助 每周藥費數千元

喬稱，團隊已經制定一套治療計劃，在APL患者第一線誘導性治療使用藥用口服砒霜，並提供必要支援護理，可將ALP併發症引致的早期死亡率，由過去的20%至30%，降至5%以下。

團隊另於2018年起研究由藥用口服砒霜、全反式維甲酸及抗壞血酸組成的「全口服治療方案」，可令APL復發率低於2%，整體存活率達97%以上。喬稱該療程共70日，病人需住院14至21日，較靜脈注射砒霜需住院100天大減。

該藥已獲美國FDA新藥臨牀研究資格認定，並獲FDA及EMA罕見病藥物資格認定。港大醫學院臨牀醫學學院內科學系講座教授鄺沃林透露，今年將在英國進行第三期臨牀試驗及於美國開展臨牀試驗。

相關字詞﹕藥物研發 港大醫學院 急性早幼粒細胞白血病 白血病 藥用口服砒霜

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