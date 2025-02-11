港大研口服砒霜治罕見血癌 整體存活率逾97% 獲美歐認證冀普及全球

香港每年約有25至30個APL新症。港大醫學院臨牀醫學學院內科學系臨牀副教授喬夏利表示，約5%至10%患者會復發，而接受常規全反式維甲酸及化療的患者復發率高達兩成。他指因併發症引致的早期死亡仍是APL治療的重要挑戰，早期死亡率可達20%，而部分無法臨牀使用砒霜的地區情况更嚴峻。

港大團隊研究藥用口服砒霜治療APL逾20年，首先研究該藥治療復發性APL患者效果；隨後將該藥用於經治療已病情穩定的患者，證實5年無白血病存活率達九成，5年整體存活率達97%。團隊亦研究該藥治療新確診APL患者成效，5年整體存活率可達100%。

暫430患者受惠 九成「斷尾」

藥用口服砒霜已在本港公院使用，2020年列入醫管局藥物名冊，喬夏利指現由瑪麗醫院集中治療APL患者，本港至今約430名患者受惠於該藥，包括復發及新症患者，約九成「斷尾」，新確診個案治癒率亦可達七成。喬補充，該藥已納入政府資助範圍，每周藥費約數千元。

已納政府資助 每周藥費數千元

喬稱，團隊已經制定一套治療計劃，在APL患者第一線誘導性治療使用藥用口服砒霜，並提供必要支援護理，可將ALP併發症引致的早期死亡率，由過去的20%至30%，降至5%以下。

團隊另於2018年起研究由藥用口服砒霜、全反式維甲酸及抗壞血酸組成的「全口服治療方案」，可令APL復發率低於2%，整體存活率達97%以上。喬稱該療程共70日，病人需住院14至21日，較靜脈注射砒霜需住院100天大減。

該藥已獲美國FDA新藥臨牀研究資格認定，並獲FDA及EMA罕見病藥物資格認定。港大醫學院臨牀醫學學院內科學系講座教授鄺沃林透露，今年將在英國進行第三期臨牀試驗及於美國開展臨牀試驗。