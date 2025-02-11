涉賤賣股權自利 林百欣三房母女遭索償

瞞擁買方公司利益 違受託責任

原告為清盤中的高發發展有限公司；被告為顧瑞英、林明珠和高發控股有限公司，後者是兩母女控制的英屬處女島公司。

代表原告方的資深大律師薛日華開案陳辭稱，高發發展早年有3名股東，林百欣持有1股，顧瑞英持有94萬多股，林明珠持有5萬股。林百欣透過高發發展向負責上海豪宅「芝大廈」、會所「G's Club」等項目的上海匯發房地產開發公司注資數億元和提供貸款，而高發發展持有上海匯發所有股份。

本案關鍵為2000年8至9月的交易。根據會議文件，高發發展董事會通過以1.92億元將上海匯發的股份轉讓予高發控股。原告方表示，顧瑞英和林明珠曾出席會議和簽署文件授權，卻無申報自己在高發控股的權益，涉及利益衝突，有違受託人責任。原告方亦質疑，折讓條款有利於高發控股，兩母女涉嫌賤賣股權和強行轉移項目資產，非真誠行事，構成欺詐。

母女稱遵林指示簽名 原告：要負責

顧瑞英和林明珠一方呈交書面供辭，聲稱高發控股實際上（de facto）由林百欣控制，兩母女僅按指示簽文件，對交易不知情。原告方強調，即使兩人盲目跟隨指示，仍要為交易負責任。原告方提及，高發發展1999年向上海匯發借款3.4億元人民幣，折合約3.6億港元；至2000年底，所有欠款紀錄消失不見。

原告清盤人：獲委後發現交易

原告方傳召高發發展清盤人Bruno Arboit作供。Arboit確認高發發展於2008年清盤，他2010年獲委任為清盤人，其後發現涉案股份交易。他曾與顧瑞英和林明珠商討事件，但沒仔細討論，需進一步查詢細節和調查帳目。聆訊今續。

【案件編號：HCA 494/15】