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港聞

港聞二

控助蔡天鳳前夫逃 遊艇職員：無租出 呈堂語音女聲提澳門迎接 「係咪可以即刻出發」

【明報專訊】譚仔創辦人媳婦蔡天鳳被殺案，網紅潘巧賢（Irene）和遊艇公司職員林舜涉嫌協助蔡的前夫鄺港智潛逃澳門，被控串謀妨害司法公正罪，案件昨在九龍城裁判法院開審。據控辯雙方承認事實，被告林舜在警誡下稱曾獲介紹「生意」，但最終「冇租到船畀嗰個人」，強調「唔關我事」。另外，庭上播出多則語音信息，其中一把女聲提及：「阿舜、Irene，我朋友問係咪可以即刻出發？」

本案被告林舜（42歲，遊艇公司職員）及潘巧賢（30歲，無業）各否認一項串謀妨害司法公正罪受審。控罪稱，兩被告於2023年2月24至25日串謀女子Ivy作出一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即協助有可能涉及司法程序的男子Alex，緊急及秘密地經由非入境事務處管理的出入境管制站離港。

稱朋友介紹生意 「唔知咩事」

被告答辯後，控方澄清並非指控被告必然知悉涉案男子Alex就是鄺港智，控方只要證明被告曾協助Alex離港，便足以證案。辯方一度質疑控方擴闊檢控立場，影響抗辯，裁判官陳志輝認為，既然辯方主張被告之間無協議，亦不知悉曾協助被指為逃犯的人，不影響抗辯。

之後控方讀出控辯雙方承認事實，當中提及2023年3月2日，警方以協助罪犯罪拘捕林舜，同日林在警誡下稱「唔關我事㗎，係我個朋友Irene Poon介紹單生意畀我，我都唔知咩事，而且最後都冇租到船畀嗰個人」。至於潘巧賢，承認事實提及同年3月7日她在深圳灣口岸報案中心自願提供手機密碼予警方。

控方傳召責檢驗鄺港智手機的警員梁志康作供（見另稿），並播出手機的微信語音信息。據控方資料，曾有一把女聲對鄺港智談到「佢話你係咪好嚴重嗰啲事」，若涉及小事就「冇問題」，牽涉嚴重的事則或「累到另一邊」。之後該女聲續提及「Book船去船P」和「澳門接你」，又稱「我真係好擔心你囉，好忐忑不安，你可唔可以同我傾吓」。

網紅警誡提「著草」 將拗非自願招供

另一方面，庭上提到，兩名被告被捕後均招認，林舜一方不會爭議招認的自願性，潘巧賢一方則會爭議。負責拘捕潘巧賢的警員劉穎恩（音譯）供稱，潘曾在警誡下說：「Ivy話Alex要著草去澳門，所以我先幫佢搵Lam Shun。」審訊今續。

【案件編號：KCCC 1111/24】

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