簡樸房諮詢收2200份意見 七成範本

爭年內通過法例

房屋局承諾全速整合簡樸房的相關意見，盡快向立法會房屋事務委員會就最新建議方案，隨後向立法會提交相關條例草案，爭取今年內通過法例。

房屋局長何永賢昨在facebook發帖表示，當局未來會提供約3萬個簡約公屋及約2.1萬個過渡房屋單位，未來5年還有15.9萬個公屋單位供應，相信在多項供應下，合資格及有需要的市民絕對「有得揀」。她提及昨到觀塘探訪劏房住戶，其中一家五口反映簡樸房規管可讓基層市民改善生活，但同時擔心未來租金上升。

公屋聯會倡登記連寬限期延至48月

政府擬議簡樸房登記期為12至18個月，寬限期12至24個月，即登記期及寬限期最長合共42個月。公屋聯會昨到政府總部請願，對業界人手是否足夠在寬限期內完成相關審核表示擔憂，建議政府可考慮配合租務管制為期4年的租客租住權保障，將簡樸房登記期及寬限期延長至合共48個月，並考慮進一步放寬簡樸房認證的專業人士範圍，包括曾修讀相關專業培訓課程者。

團體蒐意見信 八成促設起始租金

劏房支援連線與多個關注團體則由諮詢期起至昨日共蒐集714份意見信，昨早遞交房委會。劏房支援連線表示，意見信當中84%認為須設起始租金，避免業主將改裝及認證劏房的成本轉嫁租客，亦有83%意見認為凡因規管制度而被逼遷的不適切居所住戶，應獲得政府主動安置，並需達至原區安置原則。

地產代理監管局主席蕭澤宇回覆本報查詢稱，待簡樸房法例正式推出後，會適時向業界提供指引；部分地產代理業界對刑責有憂慮，盼政府加強解說。

新家園協會社區發展總監梁秉堅向本報稱，針對現時居住於不適切居所的住戶，現有區域服務隊應增撥資源跟進，識別受影響劏房住戶，安排個案經理處理，並直接轉介個案予營運過渡房屋的機構，以簡化流程。