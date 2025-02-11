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港聞

港聞一

毆冰球港將 4土庫曼隊員亞冬運禁賽

【明報專訊】中國香港男子冰球隊前日在亞洲冬季運動會與土庫曼比賽後，有隊員被對方球員襲擊，3名港將受傷。港協暨奧委會昨日發聲明強烈譴責，要求相關單位採取紀律行動，其後接獲通知，涉事4名土庫曼運動員被即時停賽，將不能參與亞冬運餘下賽事。亞冬運中國香港代表團團長霍啟剛歡迎停賽決定，強調不論賽果如何，運動員都不應遭受暴力對待，「這‍絕‍非文明社會所願見」。

亞冬運正在哈爾濱舉行，港隊在周日（9日）的男子冰球小組賽上以5比1擊敗土庫曼隊。網上片段顯示，衝突在雙方賽後握手時發生，多名港隊代表倒地，遭部分土庫曼球員手持球棍圍毆，歷時約1分鐘，最終3名土庫曼球員因打架遭裁判處罰，即作5分鐘「大罰」及20分鐘違例處罰。

港協暨奧委會表示，事後與中國香港冰球總會透過片段了解整體情况，霍啟剛隨即向國際冰球總會、亞洲奧林匹克理事會和賽事統籌相關單位交涉，要求基於事實採取紀律行動，維護所有參賽運動員的人身安全。港協表示，對於土庫曼運動員蓄意襲擊港隊球員引致受傷，已要求籌委會必須懲處。

3港將輕傷 1人手部縫針

霍啟剛表示，經醫療團隊詳細檢查，確認3名運動員在事‍件‍中受輕傷，其中1人手部需縫針；經治療後3人均無大礙，昨晚如期出戰港隊對吉‍爾‍吉斯斯坦的八強賽事。他說對港隊運動員在賽場上被蓄意襲擊受傷感十分震驚和心痛，並對相關暴力行為予以強烈譴‍責，已親自向相關單位交涉，要求紀律懲處。對於涉事土庫曼運動員遭即時停賽，霍說歡迎國際冰‍球總會迅速回應並公平處理。

李家超探傷員 讚堅守體育精神

特首李家超昨在facebook發帖稱高度關注事件，已要求港協暨奧委會及文體旅局跟進。正在哈爾濱訪問的李家超昨早與文體旅局長羅淑佩及特首辦主任葉文娟前往運動員村探望3名受傷運動員，鼓勵他們保持最好心理狀况，以不受任何事情影響的專業態度作賽；並向冰球隊表達港人支持，鼓勵隊員繼續保持士氣，應對餘下賽事。

李家超表示，港隊男子冰球隊連日來表現令人自豪，運動員在事件中保持冷靜克制，堅守體育精神，「展現出本港運動員的專業質素和體育道德，值得肯定」。

相關字詞﹕冰球隊 中國香港冰球總會 停賽 亞洲冬季運動會

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