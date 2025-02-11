夏寶龍南下 陳茂波7局長講經濟工作 座談4小時 劉兆佳：了解財赤措施保穩定

港澳辦昨公布，夏寶龍上周到橫琴考察後，上周六轉赴深圳調研，廣東省長王偉中、中聯辦主任鄭雁雄等陪同。政府本月底發表《財政預算案》，夏寶龍前日就本港經濟主持座談會，陳茂波率領7名局長出席，包括政制局長曾國衞、財庫局長許正宇、商經局長丘應樺、發展局長甯漢豪、創科局長孫東、運物局長陳美寶及署理文體旅局長劉震。政府官員向夏寶龍介紹本港今年經濟發展方向及工作重點，雙方亦討論本港如何加快改革、進一步加強粵港合作，以及讓本港更好融入大灣區。據了解，政府內部於上周稍後時間才知悉夏寶龍南下。

籲敢於破局 盼灣區加強聯動

政府昨晚發新聞稿表示座談會歷時4小時，引述夏寶龍在會上肯定特區政府工作，期望本港「勇於改革、敢於破局、不斷創新」，冀大灣區加強互惠合作與聯動發展。陳茂波表示本港會兼顧發展與安全，發揮「內聯外通」的獨特優勢和功能，強化金融、貿易、航運等傳統優勢產業，大力發展新質生產力和新的經濟增長點。署任特首的陳國基昨在社交媒體感謝夏寶龍肯定政府工作，表示夏對本港的重視、關注和提示，讓河套區和北都等大型發展方向與路徑更明確清晰。

陳國基：夏提示讓發展方向更明確

夏寶龍前日在陳國基、陳茂波、甯漢豪及孫東陪同下到訪落馬洲河套區香港園區，了解園區最新進度和重點工作部署，以及北都整體規劃和發展。夏寶龍此行亦參觀前海聯合交易中心、前海深港青年夢工場、深圳國際仲裁院及鹽田港等。

訪河套了解港園區部署北都規劃

劉兆佳分析，政府財赤影響投資和營商環境，亦可能導致社會不穩，北京一直高度關注。他相信中央早已就財赤作出指示，夏寶龍此行旨在了解政府措施，不同持份者面對財赤需要犧牲，北京關注能否公平公正處理，避免影響得來不易的社會穩定局面。

港區全國人大代表、民建聯立法會議員陳仲尼認為，夏寶龍此行旨在表達對本港經濟及政府財赤的關注，督促政府改革，估計夏寶龍會提建議，並強調中央對港支持。全國人大前常委譚耀宗稱，夏寶龍南下考察不僅因香港預算案公布在即，相信夏亦希望親身了解前海、深港河套及北都等發展實况，督促政府加快發展步伐。

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