明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

夏寶龍南下 陳茂波7局長講經濟工作 座談4小時 劉兆佳：了解財赤措施保穩定

【明報專訊】港澳辦主任夏寶龍上周六（8日）起一連三日到落馬洲河套區、前海合作區及鹽田港「調研」。此行臨近《財政預算案》公布（2月26日），夏寶龍會見政務司長陳國基、財政司長陳茂波及7名局長，其中前日（9日）在前海就本港經濟主持4小時座談會，聽取陳茂波等官員「介紹特區政府2025年經濟金融工作安排」。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，夏寶龍旨在了解政府處理財赤的最新措施。

港澳辦昨公布，夏寶龍上周到橫琴考察後，上周六轉赴深圳調研，廣東省長王偉中、中聯辦主任鄭雁雄等陪同。政府本月底發表《財政預算案》，夏寶龍前日就本港經濟主持座談會，陳茂波率領7名局長出席，包括政制局長曾國衞、財庫局長許正宇、商經局長丘應樺、發展局長甯漢豪、創科局長孫東、運物局長陳美寶及署理文體旅局長劉震。政府官員向夏寶龍介紹本港今年經濟發展方向及工作重點，雙方亦討論本港如何加快改革、進一步加強粵港合作，以及讓本港更好融入大灣區。據了解，政府內部於上周稍後時間才知悉夏寶龍南下。

籲敢於破局 盼灣區加強聯動

政府昨晚發新聞稿表示座談會歷時4小時，引述夏寶龍在會上肯定特區政府工作，期望本港「勇於改革、敢於破局、不斷創新」，冀大灣區加強互惠合作與聯動發展。陳茂波表示本港會兼顧發展與安全，發揮「內聯外通」的獨特優勢和功能，強化金融、貿易、航運等傳統優勢產業，大力發展新質生產力和新的經濟增長點。署任特首的陳國基昨在社交媒體感謝夏寶龍肯定政府工作，表示夏對本港的重視、關注和提示，讓河套區和北都等大型發展方向與路徑更明確清晰。

陳國基：夏提示讓發展方向更明確

夏寶龍前日在陳國基、陳茂波、甯漢豪及孫東陪同下到訪落馬洲河套區香港園區，了解園區最新進度和重點工作部署，以及北都整體規劃和發展。夏寶龍此行亦參觀前海聯合交易中心、前海深港青年夢工場、深圳國際仲裁院及鹽田港等。

訪河套了解港園區部署北都規劃

劉兆佳分析，政府財赤影響投資和營商環境，亦可能導致社會不穩，北京一直高度關注。他相信中央早已就財赤作出指示，夏寶龍此行旨在了解政府措施，不同持份者面對財赤需要犧牲，北京關注能否公平公正處理，避免影響得來不易的社會穩定局面。

港區全國人大代表、民建聯立法會議員陳仲尼認為，夏寶龍此行旨在表達對本港經濟及政府財赤的關注，督促政府改革，估計夏寶龍會提建議，並強調中央對港支持。全國人大前常委譚耀宗稱，夏寶龍南下考察不僅因香港預算案公布在即，相信夏亦希望親身了解前海、深港河套及北都等發展實况，督促政府加快發展步伐。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕財赤 財政預算案 前海 鹽田 河套區 調研 夏寶龍

上 / 下一篇新聞

毆冰球港將 4土庫曼隊員亞冬運禁賽
毆冰球港將 4土庫曼隊員亞冬運禁賽
簡樸房諮詢收2200份意見 七成範本
簡樸房諮詢收2200份意見 七成範本
控助蔡天鳳前夫逃 遊艇職員：無租出 呈堂語音女聲提澳門迎接 「係咪可以即刻出發」
控助蔡天鳳前夫逃 遊艇職員：無租出 呈堂語音女聲提澳門迎接 「係咪可以即刻出發」
拘捕鄺港智警員：不知已公布通緝否
拘捕鄺港智警員：不知已公布通緝否
Twitter多帖標籤「重光團隊」 黎稱徒弟代筆
Twitter多帖標籤「重光團隊」 黎稱徒弟代筆
涉賤賣股權自利 林百欣三房母女遭索償
涉賤賣股權自利 林百欣三房母女遭索償
港大研口服砒霜治罕見血癌 整體存活率逾97% 獲美歐認證冀普及全球
港大研口服砒霜治罕見血癌 整體存活率逾97% 獲美歐認證冀普及全球
患者憶注射砒霜痛苦如「浸喺毒藥」 口服「重獲新生」
患者憶注射砒霜痛苦如「浸喺毒藥」 口服「重獲新生」
去年接獲投訴升兩成 消委歸因經濟差結業潮 美斯缺陣舒適堡倒閉 相關投訴大增
去年接獲投訴升兩成 消委歸因經濟差結業潮 美斯缺陣舒適堡倒閉 相關投訴大增
服務質素投訴升逾三成 消委：劏客歪風損零售旅遊業
服務質素投訴升逾三成 消委：劏客歪風損零售旅遊業
前入境主任瞞「秘撈」保險罪成
前入境主任瞞「秘撈」保險罪成
雞公嶺山火重創 越野鐵騎蹂躪加劇 違例判罰不逾800元 環團批欠阻嚇促加碼
雞公嶺山火重創 越野鐵騎蹂躪加劇 違例判罰不逾800元 環團批欠阻嚇促加碼
批防山火不足 環團：補種幾多都沒用
批防山火不足 環團：補種幾多都沒用
鄉局倡政府開公司 辦籃球桌球博彩增稅收
鄉局倡政府開公司 辦籃球桌球博彩增稅收
院舍擬增護理保健師職級 議員憂難吸新血
院舍擬增護理保健師職級 議員憂難吸新血
支聯案拒批視像作供 判辭：境外有危國安活動
支聯案拒批視像作供 判辭：境外有危國安活動
被通緝劉珈汶 兩親戚國安處助查
被通緝劉珈汶 兩親戚國安處助查
輸錢毆雀友致盲 青年囚6年
輸錢毆雀友致盲 青年囚6年
村屋大王偕區議員套丁案 控方申修訂控罪被拒
村屋大王偕區議員套丁案 控方申修訂控罪被拒
正上客小巴捱貨車撞8傷
正上客小巴捱貨車撞8傷
再裝道岔 東涌站4．19提早收
再裝道岔 東涌站4．19提早收
灣區熱搜：出生率結婚率雙低 政府出手助「脫單」 深圳改造相親角 90後徵婚排3個月
灣區熱搜：出生率結婚率雙低 政府出手助「脫單」 深圳改造相親角 90後徵婚排3個月
灣區手記：社保碼HKG之謎 ／文：尚東美
灣區手記：社保碼HKG之謎 ／文：尚東美
【Emily】一半行山客感缺飲水站 團體倡效日本山屋 山徑建中途站
【Emily】一半行山客感缺飲水站 團體倡效日本山屋 山徑建中途站
【Emily】熊貓八達通今起預訂 售108元
【Emily】熊貓八達通今起預訂 售108元
【Emily】酒吧業憂控煙損夜經濟 醫衛局反駁
【Emily】酒吧業憂控煙損夜經濟 醫衛局反駁
【Emily】港台團拜 新處長關婉儀：傳媒「食腦」要迎難上
【Emily】港台團拜 新處長關婉儀：傳媒「食腦」要迎難上
【Emily】飲完茅台翌晨 田二少首嘗一桿入洞
【Emily】飲完茅台翌晨 田二少首嘗一桿入洞
【Emily】圓人生目標 年輕富裕家庭話要1800萬
【Emily】圓人生目標 年輕富裕家庭話要1800萬