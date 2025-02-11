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灣區手記：社保碼HKG之謎 ／文：尚東美

【明報專訊】最近先後有幾名在內地生活的港人朋友反映，去醫院時查不到醫保信息，甚至被工作人員以為他們根本沒有參加醫保。其中一個朋友不忿氣，一心追究到底，結果驚動了該醫院較高級的主管，對方一聽到事情原委，立即就明白是什麼一回事。

問題出在哪裏？原來根據內地的社保號碼編制規則，港澳台人士參加內地社會保險（包括醫保），如果已有內地居住證的，其社保號碼便是內地居住證號碼，如果沒有內地居住證，則需要用地區代碼及有效證件號碼作為社保號碼，以持回鄉證的港人為例，其社保號碼應該是香港代碼HKG+回鄉證第2至第9位號碼，例如回鄉證號碼是H12345678，社保號碼便是HKG12345678。

然而，內地大多數系統都能直接以回鄉證號碼登記，很多港人並不會清楚社保號碼有自行一套編制，同時前線工作人員未必有服務港澳台人士的經驗，結果便是在社保系統直接輸入了回鄉證號碼，那當然會查詢錯誤。最令人無奈的是，如果社保號碼可像其他系統那樣直接以回鄉證號碼登記，或者社保查詢系統的視窗在錯誤輸入時彈出提示，都能夠大大減低不必要的麻煩，然而現在只能依靠前線人員，好運遇到有經驗的懂怎處理，或至少願意幫你問其他同事上司的倒還好，不好運的話，前線人員直接將問題拋回給你，要你自己想辦法解決，那就真的浪費人力和時間。

文：尚東美

相關字詞﹕內地醫療 社保 醫保 灣區手記 大灣區

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