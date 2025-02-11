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灣區熱搜：出生率結婚率雙低 政府出手助「脫單」 深圳改造相親角 90後徵婚排3個月

【明報專訊】「男大當婚，女大當嫁」，操心子女終身大事的父母將兒女的「相親」信息在公園與其他人交流，逐漸形成「相親角」這種都市奇景。原本相親角只是市民自發行為，不過這些年內地出生率、結婚率雙低迷，為幫助男女「脫單」，地方政府亦出手支持相親角規範發展，深圳蓮花山公園便將相親角改造，並採用實名登記，由工作人員代為掛上徵婚啟事，只是僧多粥少，現時「90後」在相親角輪候「掛牌」需時三四個月。

明報記者 陳子凌

內地著名的相親角包括廣州的天河公園、上海的人民公園、北京的中山公園及深圳的蓮花山公園，其中蓮花山公園相親角位於公園內的玫瑰園。蓮花山相親角始於2005年，當時市民在公園南門一小塊草地自行辦相親交流。隨着慕名而至的父母及徵婚者漸多，形成了一定規模。及至2019年，蓮花山公園決定在園內區域椰風林西側開闊一處地方，興建可懸掛徵婚信息的避雨連廊和座椅，並將這面積約200平方米的「官方指定」相親地定名玫瑰園，不過市民還是習慣將之稱為蓮花山相親角。

實名登記掛徵婚信息

除了建設專門的場地，蓮花山相親角還實施徵婚信息實名登記報備制度，市民在公園的服務中心實名登記後，在園方提供的徵婚信息表格填上徵婚者資料、個人情况、擇偶標準及聯繫方式，再由園方統一製成卡牌懸掛在相親角的避雨連廊上。去年11月，相親角再次升級改造，將原有插槽式的資料卡牌改為磁吸式，方便工作人員更換資料；其次改用更耐用的材料製作卡牌，避免破損，改造後，相親角可同時掛上的卡牌從約1700張增加至2000張。

每次可掛牌3個月 港人亦可登記

為方便大家「眾裏尋他」，除了將男女求偶者的卡牌分成粉藍和粉紅兩色，每幅牆上也清楚分開不同年齡層，有80後的、90後的，亦有中老年人的專屬卡牌位置，讓其他人能夠「按圖索驥」。記者現場所見，粉紅卡牌與粉藍卡牌的比例約為2：1，從年齡層看則以90後求偶男女居多，另據園方工作人員表示，對登記人沒有限制，就算持回鄉證的港人也可以，只要資料真實便可，不過因90後求偶者眾，要排至少三四個月才能掛牌，80後的則約等一個月便可，上牌後可擺放3個月，如3個月後想再延續便要重新登記輪候。

「競爭大」 有母親為80後女兒天天來

據記者某個下午觀察，在相親角徘徊及觀看卡牌的都是長者，幾乎全是為了子女而忙。或者較少有年輕人出現的關係，記者探看卡牌內容時，先後有數名父母上前詢問：「是找女孩嗎？你要什麼條件？」其中一名幫其80後女兒求偶的母親說天天都來，因為「競爭太大」，「很不好找，大齡男還可找年紀細的姑娘，女的就很難」。記者其間也見到彼此「對上眼」的父母走到一邊深入交流，準備交換聯絡方法。

一名長年到公園散步的老伯表示，以前該處的相親角，是在樹與樹之間綁上繩子，徵婚信息就掛在繩上，「好像萬國旗」，但很沒系統，「大家都是見有位便掛」，而且當中夾雜了婚姻中介，甚至是騙子，「現在由公園來管理也好，起碼有指定地方，資料也真實可靠，對徵婚的有保障」。

相關字詞﹕脫單 結婚率 蓮花山相親角 相親角 相親 大灣區

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