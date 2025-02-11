院舍擬增護理保健師職級 議員憂難吸新血

顧問研究報告提出四大建議，包括增設「護理保健師」專業職級，於院舍及其他安老或康復福利服務單位專責護理程序。護理保健師須修畢培訓課程，於社署註冊方可執業。

狄志遠：年輕人寧做護士

何啟明：可升院舍管理層

社福界議員狄志遠質疑增設一個職級並非「成熟的晉升階梯」，不足以吸引新人入行；若護理保健師等同登記護士，相信年輕人考慮到未來發展會傾向選擇後者。他質疑能如何確保護理保健師會留在社福界，不被其他界別搶走。

議員張宇人稱現時洗碗工毋須技術，月薪也可達2萬元，質疑「為何要做你份工？」促當局若發現建議成效不彰，要再想方法吸引新人入行。議員陸瀚民關注護理保健師工作涉醫療程序，由社署負責規管是否合適。

工作涉醫療程序 社署：會突擊巡查

勞福局副局長何啟明稱，建議能為年輕人提供多個選擇，未能報讀登記護士者可選擇做護理保健師，若留在社福界，未來更可成為院舍管理者甚或營辦者。他又說，護理保健師的培訓屬專職，針對安老需要，能轉往的「行頭」不多，相信他們會留於安老院。社署助理署長（牌照及規管）關淑儀稱，署方會定期審視培訓課程內容及評核，牌照科的保健衛生督察也有護士，會以突擊巡查等方式監管。