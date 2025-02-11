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港聞

港聞二

鄉局倡政府開公司 辦籃球桌球博彩增稅收

【明報專訊】新界鄉議局代表昨日與財政司長陳茂波會面，提交《財政預算案》建議書，提出多項開源及振興經濟措施，包括開放籃球、英式桌球等博彩項目以增加博彩稅收，又建議在北部都會區興建賽車場，申辦世界一級方程式（F1）賽車大獎賽。就長者「2元乘車優惠」，鄉議局認為應考慮設立每月使用限額或提高優惠票價至多於2元，以減輕政府財政負擔。

倡北都建F1賽車場辦大賽吸旅客

鄉議局主席劉業強、副主席林偉強及莫錦貴等昨與陳茂波會面，就《財政預算案》提出意見。鄉議局提議開放籃球、英式桌球、高爾夫球和網球等體育博彩項目，並成立政府全資擁有的公司經營業務，認為可為庫房帶來每年數十億元博彩稅收。鄉議局並建議本港申辦世界一級方程式賽車大獎賽，相信可吸引大量旅客觀賽，帶動消費。

樓市持續疲弱，鄉議局表示政府應「重拳出擊」穩定樓市，建議下調樓宇買賣交易印花稅、豁免首置人士繳交差餉兩年、考慮讓發展商分期繳付地價等。

鄉議局認為，應適度調整長者「2元乘車優惠」，包括設每月使用限額或提高優惠票價。對於公務員薪酬調整，鄉議局反對公務員凍薪或減薪，憂慮打擊士氣，以及為私人市場帶來連鎖反應，使消費需求進一步下降；建議檢討薪酬制度，引入以績效為本的加薪機制。

港研會民調：77％撐公僕凍薪減薪

另外，香港研究協會昨公布《財政預算案》民調結果，顯示大部分市民支持政府縮減開支，其中77%受訪者支持公務員凍薪或減薪，14%表示反對；59%受訪者支持縮減公務員編制，16%反對。各項「開源」措施的支持度則明顯較低，58%受訪者反對政府增加公共服務收費，另53%反對加稅。調查於今年1月21日至2月3日以電話成功訪問1033名18歲或以上市民。

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