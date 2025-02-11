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港聞二

批防山火不足 環團：補種幾多都沒用

【明報專訊】對於雞公嶺植被損毁及嚴重水土流失，漁護署表示近年已展開復修植被等連串措施。綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙形容相關復修工作失敗，「只要發生山火就什麼都燒掉，不防止山火，種幾多植物都沒用，只會是浪費」。她說綠惜地球早於2021年已提出雞公嶺山火及越野電單車蹂躪問題，但過去數年未見改善。

位於林村郊野公園的雞公嶺一帶山火頻繁，鄭說部分地點幾乎每次山火都被波及，情况不斷惡化，加上今年冬天非常乾燥，泥土乾涸及鬆散，土質較數年前更差，到今年雨季遇上暴雨，冲刷勢將更嚴重，不利自然修復；她說剛發生山火的土地非常脆弱，電單車駛過更易「刮」出胎痕，露出表土，除加劇天然冲刷，行山客亦較易「跣腳」受傷。

漁署：有補種植物 圍封非法開闢山徑

鄭說，氣候變化之下，高溫及乾燥天氣令山火愈來愈難撲救，今次雞公嶺山火面積相當大，亦較以往更近民居，漁護署及消防處等部門都要認真研究如何防止山火，尤其是「人為的山火」。

漁護署表示一直有定期巡查轄下郊野公園山徑及植被狀况，會按損耗程度安排護養。對於雞公嶺個別出現嚴重水土流失的路段，署方近年已採取一系列措施，包括在山徑兩旁補種植物以復修植被，同時圍封非法開闢的路徑，既可促進植被自然修復，亦可阻止非法電單車活動。

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