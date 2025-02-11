雞公嶺山火重創 越野鐵騎蹂躪加劇 違例判罰不逾800元 環團批欠阻嚇促加碼

明報記者 馬耀森

漁署：有裝攝錄機監察 會增巡邏

漁護署回覆本報稱，十分關注越野電單車違例進入雞公嶺所在的林村郊野公園情况，已加派人員巡邏，密切監察違例越野電單車活動，自2022年起在相關黑點安裝閉路電視攝錄機，監察越野車活動模式，以便部署執法行動；署方人員恆常巡邏郊野公園，如發現違規，會採取適當執法行動，有需要時會加強巡邏及安排特別行動打擊。

至於上月兩場山火，漁護署表示面積合共500公頃，大部分為高地草坡生境，火乘風勢，山火蔓延速度較快。發言人補充，雞公嶺一帶於2020至2024年年均錄得兩宗山火，受影響範圍平均約110公頃。換言之，上月山火受影響面積已較過去數年平均多出約3.5倍，亦相等於林村郊野公園約三分之一面積。

上月兩場山火燒500公頃 佔林村郊園1/3

綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙表示，雞公嶺長年受山火及越野電單車問題影響，她在兩場山火後的周日（2日）到雞公嶺一帶觀察，發現至少5人騎越野電單車沿山脊飛馳，山火過後的焦土被「刮」出多道新胎痕；上周六（8日）再到現場，仍見有人騎越野車到處亂闖，原設在現場的「植被修復區」告示牌更損毁翻塌。

綠惜地球：每逢山火後 越野電單車更活躍

鄭稱自己觀察該處山火及越野電單車問題多年，發現每次發生山火後，越野車在山脊間穿梭活動更活躍，最近兩次山火後已見不少新形成的胎痕，脆弱的表土已被「刮」去，露出泥土及碎石，情况較數年前更差（見另稿）。

愛好者：爭設場地多年不果 多轉往內地玩

有越野電單車愛好者對本報稱，相關團體過去一直向政府爭取設立越野電單車場，但進展不大，近年土地發展加速，「有地都用來起樓，根本唔使諗」，加上來往內地交通愈趨方便，在內地亦可購買各種越野電單車，發燒友已差不多放棄在香港活動。他認為大部分愛好者都守法，呼籲同好不應闖入郊野公園駕駛電單車，以免犯法。

根據《郊野公園及特別地區規例》，任何人未經許可不得將單車或車輛（包括電單車）帶進郊野公園，或在郊園內駕駛、使用或管有，違者最高可判罰款2000元及監禁3個月。漁護署近5年每年相關檢控介乎12至36宗（見表），罰款300至800元不等。