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【Emily】高官紛「跑馬」 林定國：不以結果為目標

【明報專訊】渣打馬拉松2025噚日開跑，唔少高官政客都落場一展身手。律政司長林定國參加10公里賽事，話自己好例外地「不以結果為目標」，而係「以參與為目標」。佢話天氣比想像中舒服，又相信香港好似渣馬口號咁「一起 我們跑更遠」。

陳浩濂第20次半馬 陸瀚民有突破

副財經事務及庫務局長陳浩濂就完成第20次半馬，感恩「天公作美」，佢以兩小時45分完成21公里賽事，快上年幾分鐘，好滿意成績。佢講笑話每年跑完半馬都會做「電車上層測試」，欣喜今年都有力撐樓梯到電車上層。陳浩濂話渣馬係香港每年盛事之一，而喺金融方面都係盛事連連，上月剛舉行嘅第18屆亞洲金融論壇結束後，著名嘅Web3界大型會議Consensus將於本月18至20日喺香港舉行，預計屆時會有數以千計參與者出席。

玩開長跑嘅經民聯立法會議員陸瀚民跑全馬挑戰賽，跑出個人全馬最佳成績。陸瀚民話今次有接近兩成非本地跑手，相信可帶動本地旅遊、酒店同餐飲業，建議政府發展「跑步經濟」，為外地跑手推出優惠，例如交通優惠、餐飲折扣，吸引佢哋留多幾日。

渣馬亦設兩公里嘅「領袖盃」，由灣仔運動場跑去維園，多名政商界人物參加，包括醫務衛生局長盧寵茂、行會成員陳清霞、海洋公園主席龐建貽、醫管局行政總裁高拔陞等，龐建貽仲戴住大熊貓帽跑步。

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