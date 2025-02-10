控煙十招擬分三段 研先禁售非薄荷煙 吸煙委促一律盡快禁 議員籲看時機

政府去年6月公布10項控煙措施，盧寵茂昨於無綫《講清講楚》稱會循序漸進落實，擬明年先推完稅標籤和增加私煙罰則等，下一步才禁另類和加味煙。據悉政府擬分至少3階段推行（見表1），首階段的禁排隊吸煙因執法困難，研以擴大禁煙區執行，初步擬禁公共交通候車區吸煙，變相一人等車亦不能吸煙。

首階段研擴禁煙區 一人等車不能吸

本港2022年4月底起禁售和進口電子煙等另類煙，盧稱下一步會禁止室外管有和使用，並給予過渡期，暫擬明年中落實，待大眾適應才再擴展。至於加味煙，他稱分階段禁售主要考慮執法問題，與經濟和業界壓力無關，指吸食非薄荷類加味煙佔比較小（見表2），故以此作試點。

市民旅客帶完稅煙入境擬限20包

被問到將加味煙細分薄荷味與否，會否增加執法難度，盧寵茂稱目標打擊用於售賣的進口加味煙，故會要求煙草商進口證書列明添味成分；至於旅客或市民，當局將禁止攜帶指定數目以上完稅煙入境，初步構思20包為限。據悉完稅煙進口上限將涵原味和加味煙，以免執法人員辨別添味煙困難；當局考慮到日後市面仍可售原味煙，料措施主要影響攜帶加味煙。

政府目標今年吸煙率降至7.8%，被問短期不禁薄荷煙會否影響成效，盧否認當局「歎慢板」，稱須考慮社會接受程度和執法，仍以7.8%作目標，「考試100分是我的目標，我未必會達到，但我會爭取每一分」。

統計處前年數據顯示，20至29歲和女性煙民分別有逾七成和六成吸食薄荷煙，吸果味煙等佔比極少。吸煙與健康委員會主席湯修齊理解政府須考慮執法，以非薄荷類加味煙試行操作，而當局原定明年檢討禁「火車頭」等中期措施，期望屆時一併檢視禁售薄荷煙等。

梁熙促立法會從長計議 免重蹈垃圾徵費覆轍

民建聯立法會議員梁熙說黨內原則上支持以不同手段降低吸煙率，惟須考慮現實環境和切實可行，包括對不同階層和香港競爭力影響。對於禁售加味煙和全禁另類煙，他期望當局從長計議，推行前交立法會討論落實時間，免導致垃圾徵費下場。

自由黨邵家輝反對最新方案，稱當局只禁加味煙買賣是注重旅客觀感，質疑電子煙繼續全禁是政策不一致；近年愈來愈多酒吧租用戶外地方提供水煙，憂禁售加味水煙打擊生意。

選委界陳凱欣建議藉學童保健識別「高危吸煙家庭」和透過情緒輔導服務了解婦女吸煙原因，再協助她們戒煙或避免吸煙，倘無效果才再考慮禁薄荷煙，並關注距離議會換屆只剩數月是否有足夠時間審議。