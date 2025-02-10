灣區熱搜：部分「土豪村」人均派數十萬元 分紅年年惹羨 穗城中村設限防養懶

明報記者 林迎

獵德村位於天河CBD核心區域，是廣州首個舊城改造項目，改造後村中部分土地用於建設五星級酒店、酒店式公寓等，是村中收入支柱。根據獵德股份合作經濟聯社通告，去年村收入約3億元，按勞動股、勞動力安置股、福利股、新增物業項目股計算村民分紅。

所謂勞動股，是以前參加過村生產隊勞動的人才能持有，按照參加時間年限計算，上限28股；福利股又稱人頭股，是1995年1月1日之前出生的村民才有，每人100股。勞動股和福利股去年每股分紅400元，若同時持有兩者，去年最高可分到5.12萬元，僅持福利股則有4萬元。而新增物業項目股又稱地股，去年每股分紅760元，比2023年多了30元，按村民在獵德村改造前擁有的房產面積計算，房產愈多地股分紅愈多，故每戶所得不完全相同。

村民：年輕人自己做嘢搵錢先係成就

村民李女士表示，對於村分紅「我們作為村民都很感恩，但從全市層面來看，獵德村的分紅其實並不算高，並非網上說的人人『土豪』」。另有村民稱，自己地股分到10萬、家中兩人共分到9.9萬，又稱「年輕人一定要做嘢，千萬不要等分紅，自己做嘢搵錢先至係自己成就」。村民李先生則反問，「4萬元一年好多咩」，平均一個月才3000多元，只能滿足基本的生活需要，並不值得外人眼紅。

翻查其他村分紅數據，獵德村確實並非分紅最多的村莊，只是其「廣東第一土豪村」的明星效應而受較高關注。例如受惠於廣州火車站片區改造，鄰近的瑤台村去年分紅最高達每人28萬元；而以紡織產業聞名的海珠區康樂、鷺江和五鳳村，2023年時分紅一度高達每人50萬元，但隨着製衣廠外遷、租客流失，改造項目今年分紅數額比往年減少，雖未正式公布，估計仍有約20萬至30萬元。更高的分紅出現在黃埔區，有傳聞大沙街舊圍村單人滿股可達90萬元，但未能證實。

有村投資冀多元收入 有限分紅者須有工作

過去廣州各農村集體經濟組織（村委會成立的經營組織）收入主要來源於物業租金、徵地補償等，所以拆遷早、地段較佳的村莊收入更高。現在，村集體亦開始試水股權投資和新興產業投資以獲得多元化收入，為防「養懶人」，有村集體更要求村民必須有正當工作、按時繳交社保，才可領取分紅。

不過，若拆遷進展受阻，村民收益將受極大影響。例如2023年最高分紅達每人50萬元的黃埔姬堂村，因集體物業拆除及大面積閒置，招商陷於停滯，2024年底分紅一度「告急」；海珠區瀝滘村改造項目亦一度停頓，去年12月方獲「白武士」中信城開接手，但村民臨遷費仍未完全發放，已連續兩年沒有分紅。