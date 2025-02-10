市建「預防維修」資助收8申請 3屋苑「原則批准」

市建局行政總監韋志成昨於網誌稱，該8宗申請涉逾6000個住宅單位，涵蓋單幢樓至大型屋苑，樓齡由30多至近60年，遍佈中西區、南區、東區、九龍城和屯門等地。除3個屋苑已獲發「原則上批准通知書」，另有兩宗正審批，最快本月內亦發出「原則上批准通知書」，讓這些屋苑能盡早委聘認可人士制定「樓宇保養手冊」，及為以10年為周期的維修保養計劃招標。

推保養指引 吸貝沙灣試行經驗

市建局亦已推出全港首份適用於一般私樓的樓宇保養手冊指引及範本，韋志成透露，約兩年前籌備指引與範本時，已與港島另一大型私人屋苑貝沙灣的業委會合作試行預防性維修，由團隊提供專業意見與技術支援，並就當中經驗優化草擬中的指引與範本內容。該指引及範本涵蓋《建築物條例》及《消防條例》等要求，並參照保養得宜的大屋苑復修經驗，供業主、法團和物管公司委聘的認可人士參考和使用。

市建局轄下原設多個維修資助計劃，考慮到部分計劃與「樓宇更新大行動2.0」重疊，決定結束其中3個計劃，去年4月推出「預防性維修資助計劃」，資助私樓法團制定未來10年維修保養計劃，視乎大廈單位數目，資助額由1.5萬至3萬元。