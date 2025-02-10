團體倡彈性定最低標準 勿一刀切

議員倡研劏房人口 憂地下化

立法會議員江玉歡出席同一場合時稱，政府「一刀切」釐定最低標準做法危險，未必符合所有劏房情况，反問「工業大廈嘅劏房唔通又用𠵱啲（標準）取締？」她又說，政府不能只着重提高劏房標準，以為規定「多隻窗、劏房唔可以細過幾多」就可解決劣質劏房問題，應有全盤考慮及研究，例如每個劏房單位的人口組成結構，以便精準制定政策及處理劏房問題。

劏房戶馬先生早前獨租葵涌一無窗單位，租金4700元，其後隔鄰另一呎數相若有窗單位的住客搬離，他改租該單位，租金隨即上調1200元。他擔心「簡樸房」標準訂立後，業主將改建成本轉嫁租客，期望政府能為各區規定租金範圍，讓居民心裏有預算。

立法會房屋事務委員會成員郭偉强表示，訂立起始租金會令部分業主覺得「無利可圖而跳走」，對劏房戶造成更大影響。他更擔心劣質劏房未來「地下化」，令「簡樸房」制度難以實行，將與政府討論如何杜絕有關風險。