諮詢今完結 消息稱維持「有窗」要求 簡樸房天井規定放寬 不設起始租金

明報記者 蔡穎琳

根據諮詢文件，房屋局建議「簡樸房」居住空間需設最少一扇窗，窗戶須面向街道、通道巷、庭院或半圍封天井等，而非面向四面圍封的天井，調研結果顯示約九成現存劏房符合標準。

倘天井乾淨 縱圍封或容許

政府消息人士向本報稱，基於人道考量，「簡樸房」必須有窗，確保有一定採光及通風，不認同以抽氣扇取代，否則未能改善劏房戶居住環境。不過消息人士指出，部分劏房所在大廈天井乾淨，反觀亦有天井堆積廚餘和垃圾等，即使有窗也無助改善環境，政府會按天井實際情况考慮是否放寬規定。

有倡寬限期延至36月 會考慮

登記制度方面，當局建議現存劏房單位登記期12至18個月，寬限期為登記期完結後的12至24個月。政府消息人士稱，建議的登記期不變，但有意見提出寬限期應延長至36個月，政府會考慮。消息人士續說，政府不會考慮為「簡樸房」設起始租金，認為若起始租金過低，業主未必願出租「簡樸房」，並舉例有朋友因所在國家有起始租金政策，該朋友難在當地租屋，甚至有業主提議將單位賣給他而非出租。

工聯憂設起始租金令業主退場

工聯會立法會議員鄧家彪認為，只要政府清晰註明在何等情况容許放寬天井規定，由專業認可人士把關即可。他形容，擬議的「簡樸房」規管制度已屬「重藥」，若再加上起始租金，將對劏房市場造成衝擊，例如令業主「退場」、劏房地下化等。

社協：業主主要看裝修成本非租金

香港社區組織協會副主任施麗珊認同，政府需視察天井環境再考慮是否放寬規定。至於起始租金，她認為需設立以保障租客權益，認為業主決定是否營運「簡樸房」，主要受裝修成本影響而非起始租金，並提及有業主希望提供約一年半裝修期以便籌集裝修資金。

香港簡樸房經營者協會主席陳顯熹亦認為，不應全面取締窗戶面向四面圍封天井的房間，又稱租客遷入期不一，業主難同一時間清走所有租客，冀政府將不合規單位的租約期限縮短至半年，以及延長寬限期。香港工程裝飾商會會長呂迪祈則提議，除屋宇署註冊承建商可做分間單位的小型工程，盼政府同時容許建造業議會註冊專門行業承造商名冊的室內裝修（S14）公司承做，後者較多屬中小型公司，裝修價格較低。