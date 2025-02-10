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陳茂波：「谷子經濟」崛起 香港品牌可「闖出新天」

【明報專訊】財政司長陳茂波昨發表網誌提到，泛指版權作品周邊商品的「谷子經濟」及潮玩產業近年興起，經濟規模可達數以千億元計。他表示，「香港品牌」在於展現多元包容的價值、促進文化交流互鑑，只要本港設計師與創作者創造出獨特、具個性、引發大眾情感共鳴的IP產品，透過本港聯通內地和世界的市場，「都有機會闖出一片新天」。

料經濟規模數以千億計

「谷子經濟」近年在內地崛起，泛指動漫、遊戲、漫畫、偶像等版權作品衍生的周邊商品。陳認為文化創意產業是社會和經濟發展的重要一環，也是「香港品牌」的重要組成部分，稱動漫、電玩、玩具等產品吸引年輕人，帶動年輕一族的龐大消費力，估計經濟規模達數以千億元計。

陳茂波表示，多款近期風靡本港、內地以至亞洲市場的藝術玩具及潮玩角色，正正出自本港設計師之手，帶有香港元素的版權作品（IP），創造數以億元計的經濟價值，並為本港創意產業樹立新標竿。他稱，「香港品牌」不單是產品、服務，更是獨特的體驗，能展現多元包容的價值，促進文化交流互鑑，認為本港設計師與創作者認識內地、亞洲以至國際市場的文化和需求，有機會闖出一片新天。

另外渣打香港馬拉松昨日舉行，陳茂波稱賽事是「以體塑旅」的典範，謂長跑路線結合香港城市風貌，加上沿途有熱情市民打氣，讓參加者以另一種視覺和方式深度體驗本港。他期待啟德體育園下月開幕後，多項國際大型體育和文娛盛事帶來經濟效益。

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