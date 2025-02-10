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鄭嘉如遭WSJ解僱提申索 前僱主周四答辯

【明報專訊】香港記者協會主席鄭嘉如（圖）去年7月遭道瓊斯公司旗下《華爾街日報》（WSJ）以「職位重組」為由解僱，同年11月到勞工處提出申索。根據司法機構網頁，Dow Jones Publishing Co.（Asia）Inc.本周四（13日）將於東區裁判法院就兩項控罪答辯，其中一項與阻止或阻嚇僱員行使《僱傭條例》第21B條（1）款所授予參加職工會活動的權利有關。

鄭嘉如去年6月當選記協主席，上任不足一個月遭《華爾街日報》以職位重組為由解僱。她曾透露其身在英國的上司曾要求她退選記協主席和辭去執委職位，稱其職位與記協工作無法共存。《華爾街日報》當時回覆傳媒確認有人事變動，但不評論個別人士。

涉僱員參加工會權利條例

鄭嘉如事後透過法律代表與公司在美國的代表溝通及調解，但對方堅持解僱是出於裁員需要，拒絕復職要求。同年11月，鄭到勞工處提出申索，稱會循民事及刑事跟進事件，除會再向勞資審裁處提出申訴，亦期望勞工處僱傭申索調查科就《華爾街日報》涉違《僱傭條例》第21B調查及檢控。

據了解，鄭嘉如由資深大律師祁志及大律師馬亞山代表，向前僱主提出私人檢控。司法機構網站顯示，Dow Jones Publishing Co.（Asia）Inc.須於本月13日就兩項控罪到東區裁判法院答辯，控罪包括「任何僱主，或任何代表僱主的人阻止或阻嚇，或作出任何作為以刻意阻止或阻嚇僱員行使第21B條（1）款所授予的任何權利」，及「任何僱主，或任何代表僱主的人因僱員行使任何該等權利而終止其僱傭合約、懲罰或以其他方式歧視該僱員」。

相關字詞﹕華爾街日報 鄭嘉如 記協

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