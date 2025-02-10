東院採機械人輔助手術 膺2024年傑出團隊

微創手術風險減康復快

東區醫院外科顧問醫生黎定揚稱，機械人輔助手術能精準模仿人體手腕轉動和抓握動作，可超出人手動作範圍，協助複雜手術。李卓文舉例因肛門和前列腺相黏，且盆腔狹窄，傳統前列腺切除手術有可能刺破肛門，機械臂輔助手術則能大大降低風險。

黎定揚稱，機械人輔助手術傷口較小，有助提升病人安全，減低失血量及併發症機率，平均能縮短兩日住院時間。該手術通常由一名醫生操作控制台，再有一至兩名醫生輔助；過往傳統大型外科手術或需兩名醫生共同完成。

適用切大腸癌等複雜手術

該院運用機械人輔助手術最多的專科為泌尿科、肝膽胰及結腸、內分泌科，主要手術包括前列腺切除、部分腎切除、直腸癌切除等。近八成大腸科手術採用微創方法，當中兩成為機械人輔助手術；惟腫瘤太大或已處於末期情况，則不適合做機械人輔助手術。

71歲的黃先生在2022年確診直腸癌，東院團隊評估後認為腫瘤較早期，適合做機械人輔助手術切除。黃稱4歲時曾做盲腸手術，傷口約3至4吋，而機械人輔助手術的傷口僅「瓜子」般大，目前康復情况理想。

該院2017年引入第四代機械人輔助手術系統。東區醫院外科副顧問醫生俞文軒稱，該系統整合術中超聲波影像掃描、螢光影像視覺系統等，輔助醫生進行較複雜手術。

冀普及至更多類型手術

第四代系統配備雙控制台，醫生可在手術交替控制機械臂，方便資深醫生指導。李卓文指外科醫生取得專科資格後一般仍需5年培訓，方能獨立完成機械人輔助手術。他說現時該手術有4個機械臂，即病人至少會有4個傷口，未來希望引入單臂機械人輔助手術系統，可運用到更多類型手術如口腔、耳朵手術等。