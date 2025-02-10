明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

東院採機械人輔助手術 膺2024年傑出團隊

【明報專訊】東區醫院於2009年成立全球首個機械人綜合內鏡微創手術室，截至去年12月提供約3850宗機械人輔助手術。團隊指該手術可協助醫生做複雜手術如直腸癌切除術，且傷口更小，能提升病人安全和減低併發症概率，亦平均能縮短住院時間兩天。團隊獲頒發醫管局2024年度傑出團隊，東區醫院外科代理部門主管李卓文表示，未來希望引進更新型科技如單臂機械人輔助手術系統，普及更多手術類別。

微創手術風險減康復快

東區醫院外科顧問醫生黎定揚稱，機械人輔助手術能精準模仿人體手腕轉動和抓握動作，可超出人手動作範圍，協助複雜手術。李卓文舉例因肛門和前列腺相黏，且盆腔狹窄，傳統前列腺切除手術有可能刺破肛門，機械臂輔助手術則能大大降低風險。

黎定揚稱，機械人輔助手術傷口較小，有助提升病人安全，減低失血量及併發症機率，平均能縮短兩日住院時間。該手術通常由一名醫生操作控制台，再有一至兩名醫生輔助；過往傳統大型外科手術或需兩名醫生共同完成。

適用切大腸癌等複雜手術

該院運用機械人輔助手術最多的專科為泌尿科、肝膽胰及結腸、內分泌科，主要手術包括前列腺切除、部分腎切除、直腸癌切除等。近八成大腸科手術採用微創方法，當中兩成為機械人輔助手術；惟腫瘤太大或已處於末期情况，則不適合做機械人輔助手術。

71歲的黃先生在2022年確診直腸癌，東院團隊評估後認為腫瘤較早期，適合做機械人輔助手術切除。黃稱4歲時曾做盲腸手術，傷口約3至4吋，而機械人輔助手術的傷口僅「瓜子」般大，目前康復情况理想。

該院2017年引入第四代機械人輔助手術系統。東區醫院外科副顧問醫生俞文軒稱，該系統整合術中超聲波影像掃描、螢光影像視覺系統等，輔助醫生進行較複雜手術。

冀普及至更多類型手術

第四代系統配備雙控制台，醫生可在手術交替控制機械臂，方便資深醫生指導。李卓文指外科醫生取得專科資格後一般仍需5年培訓，方能獨立完成機械人輔助手術。他說現時該手術有4個機械臂，即病人至少會有4個傷口，未來希望引入單臂機械人輔助手術系統，可運用到更多類型手術如口腔、耳朵手術等。

相關字詞﹕醫管局傑出團隊 醫管局 手術機械人 手術 東區醫院

上 / 下一篇新聞