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評審局去年揭32宗假學歷 近年新高 學歷評估申請急增至5763宗 內地學歷佔四成

【明報專訊】香港學術及職業資歷評審局（下稱評審局）提供學歷評估服務。評審局最新年報顯示，2023/24年度在處理學歷評估申請時，揭發32宗以假學歷申請評估，為至少9年來最多（見圖1）。同期評審局收到的學歷評估申請亦上升，2023/24年度創新高達5763宗，以內地學歷為主，佔近四成。社會關注大學屢現假學歷個案，評審局主席陳仲尼估計相關個案將增加，但認為院校收生自主，須各自把關，難由評審局統一認證學歷。

明報記者 鄧佾文

評審局會透過其他國家或地區的資料庫，並與不同學位頒授機構合作，以驗證學歷。評審局學歷評估申請網站稱「近日收到了大量申請，或需較長時間回覆及評估」；每宗評估現收費約3000多元。

內地學歷評估5年間翻倍

評審局最新年報顯示，2023/24年度錄5763宗學歷評估，創近年新高，按年亦升9.6%；5年間增幅近兩成（19.4%）。學歷評估申請人近年持續以內地學歷為主，2023/24年度錄2244宗，按年升32.7%；放眼近5個年度，內地學歷評估申請亦翻倍（見圖2）。

學歷評估主要屬個人申請，2023/24有5149宗，佔89.3%；其餘分別來自其他機構，佔493宗（8.6%）、公務員事務局105宗（1.8%）、教育局16宗（0.3%）。評審局解釋，申請者主要用作在港持續進修及求職，包括申請本地教學職位。至於評審結果，以加拿大、新西蘭及南非學歷為例，2023/24年度100%達到本港資歷架構學歷水平；內地及台灣學歷評估均99.7%達本港水平。

評審局提到，2023/24年度拒絕866宗學歷評估申請，原因包括學歷不受頒授國家或地區承認、屬假學歷、申請人資料不足或撤回；當中2023/24年度在學歷評估過程總共識別32宗虛假學歷申請，評審局已向警方舉報。

陳仲尼：院校應自行把關

評審局主席兼立法會議員陳仲尼稱，地緣政治等因素下，不少原本赴英美的內地生轉來港升學；又指非本地生申請本港院校的數目將大增，估計揪出的假學歷個案會愈來愈多，「但百分比是否一定增加，仍不敢講」。

本身為港大校委、剛卸任科大校董的他表示，不少院校高層均重視偽造學歷問題，但認為院校有收生自主權，况且各校收生準則不一，應各自把關，例如向申請人的學歷頒授機構直接求證，不可能由評審局「中央處理」所有學歷驗證。他稱評審局未打算大規模擴充負責驗證學歷的人手，須審慎檢視開支。

相關字詞﹕香港學術及職業資歷評審局 學歷評估 假學歷 陳仲尼 評審局

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