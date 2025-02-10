下月兩會 李慧琼：爭「一簽多行」先擴廣州

稱本港有空間接待更多旅客

「一簽多行」目前僅涵蓋深圳居民，商界及旅遊界一直爭取擴展至其他城市。李慧琼昨在商台《政好星期天》表示，希望「一簽多行」有序擴展至其他大灣區城市，建議考慮以廣州開始，因當地與香港關係密切。她提到，回顧聖誕及農曆新年假期，本港都有空間接待更多旅客，加上旅遊模式改變，旅客傾向「深度遊」及「特色遊」，認為配合「一簽多行」可讓內地旅客有更多選擇。

倡多建國際學校 配套高端人才

李慧琼表示，正構思在3月的全國兩會考慮包括就本港發展成為「國際高端人才聚集地」提出建議，吸引國際高端人才來港。她認為，本港應配合三中全會要求，建議政府增加配套措施，如興建更多國際學校。

她亦提到，有意見希望她爭取中央便利內地來港人才匯款置業或租樓，包括採用「專款專用」方式。對於近年不少港人移民，李慧琼說自本港回歸出現多次移民潮，相信只要香港蓬勃發展，人才就會回流。

身兼政府「愛國主義教育工作小組」組長的李慧琼表示，一直有人質疑愛國教育是「洗腦教育」，她強調所有國家都需要民眾認同，舉例有人欺負國家就像欺負家人，大家理應站出來保護家人。