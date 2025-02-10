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寒冷警告下起跑 錫紙暖包伴熱身

【明報專訊】渣打香港馬拉松2025昨在寒冷警告下拉開戰幔，今屆總參賽名額約7.4萬個，整體出席率九成。清晨5時許，賽事起點尖沙嘴一帶13.4℃，不少跑手都認為天氣較想像中和暖，非常適合作賽，期望打破個人最佳成績。賽事中有逾900人受傷，大部分為擦傷、扭傷及肌肉抽筋等輕微情况，截至昨午1時共有16男4女跑手因受傷或不適需送院，當中5人情况嚴重、13人情况穩定，兩人治理後已出院。

20人需送院 5人嚴重

渣馬共設3項賽事，其中全馬及半馬起點設於尖沙嘴彌敦道，10公里則於東區走廊起跑，終點同設於維園。昨凌晨4時半，尖沙嘴彌敦道一帶已聚集大批跑手熱身，不少跑手披上錫紙及戴上手袖保暖，亦有人貼上暖包。半馬及10公里挑戰組率先於凌晨5時半開跑，全馬挑戰組則於早上6時起步。

今屆半馬及10公里賽事與過往一樣，不少跑手都「扮鬼扮馬」樂在其中。打扮成「財神」的10公里跑手郭先生表示，沿路不少跑手找他合照，化身財神是希望祝願市民多運動，本港經濟蒸蒸日上，「香港興旺起來，大家好就最好」，他期望新一份《財政預算案》推出的政策可讓每個市民得益，但笑稱「具體（政策）不方便講」。

跑手奇先生與6名友人打扮成電玩《孖寶兄弟》一眾角色，戴上角色「奇諾比奧」頭套的奇先生表示，昨早天氣較想像中暖，非常適合跑步，但參賽志在替其他跑手打氣，笑稱沿途不時有跑手拍他的頭套「希望加速」。

383跑手獲千元獎金

田總主席關祺表示，整體賽事出席率達九成，天氣、氣氛及出席率非常理想，跑手都有良好跑步經歷，有利選手做出成績；今年「千金先生/小姐」共383名，為274男109女，跑手均可獲1000元獎金。至於來屆賽事會否轉戰啟德體育園，關祺稱會積極研究。

相關字詞﹕田徑總會 送院 寒冷天氣警告 渣打馬拉松

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