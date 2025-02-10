寒冷警告下起跑 錫紙暖包伴熱身

20人需送院 5人嚴重

渣馬共設3項賽事，其中全馬及半馬起點設於尖沙嘴彌敦道，10公里則於東區走廊起跑，終點同設於維園。昨凌晨4時半，尖沙嘴彌敦道一帶已聚集大批跑手熱身，不少跑手披上錫紙及戴上手袖保暖，亦有人貼上暖包。半馬及10公里挑戰組率先於凌晨5時半開跑，全馬挑戰組則於早上6時起步。

今屆半馬及10公里賽事與過往一樣，不少跑手都「扮鬼扮馬」樂在其中。打扮成「財神」的10公里跑手郭先生表示，沿路不少跑手找他合照，化身財神是希望祝願市民多運動，本港經濟蒸蒸日上，「香港興旺起來，大家好就最好」，他期望新一份《財政預算案》推出的政策可讓每個市民得益，但笑稱「具體（政策）不方便講」。

跑手奇先生與6名友人打扮成電玩《孖寶兄弟》一眾角色，戴上角色「奇諾比奧」頭套的奇先生表示，昨早天氣較想像中暖，非常適合跑步，但參賽志在替其他跑手打氣，笑稱沿途不時有跑手拍他的頭套「希望加速」。

383跑手獲千元獎金

田總主席關祺表示，整體賽事出席率達九成，天氣、氣氛及出席率非常理想，跑手都有良好跑步經歷，有利選手做出成績；今年「千金先生/小姐」共383名，為274男109女，跑手均可獲1000元獎金。至於來屆賽事會否轉戰啟德體育園，關祺稱會積極研究。