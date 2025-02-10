調亂號碼布 渣馬奪牌3人遭DQ 皆內地跑手同一經理人 上屆半馬冠軍蟬聯變撤獎

【明報專訊】一年一度的渣打香港馬拉松發生三甲跑手在頒獎後遭大會DQ（取消資格）的罕有事件，涉及4名內地跑手，其中男子半馬賽事頭兩名衝線跑手孫曉陽和賀應兵因互掛對方號碼布作賽雙雙DQ，第三名衝線的本港跑手林穎璋遞補冠軍；男子10公里賽事次名衝線的內地跑手徐國歌同因掛上他人的號碼布而DQ。本地長跑女子選手姚潔貞認為，該兩名半馬跑手有實力勝出，相信二人非有心掉包。
涉事的半馬及10公里挑戰組於昨日凌晨5時半率先開跑，根據大會原本公布成績，男子半馬賽事編號79031的內地跑手「賀應兵」以1小時5分36秒首先衝線，編號79026的內地跑手「孫曉陽」以1小時6分11秒奪亞；10公里賽事編號40083的內地跑手「藍捷懷」以30分16秒奪亞。兩項賽事其後舉行頒獎儀式，有跑手領獎牌後更接受傳媒訪問。
半馬冠亞號碼布調轉齊DQ
不過，現場約11時許傳出兩項賽事均有三甲跑手被DQ的消息，包括半馬冠亞軍及10公里亞軍，現場得悉半馬首名衝線跑手實為孫曉陽而非賀應兵，賀應兵則次名衝線；10公里賽第二名衝線跑手實為徐國歌，他掛上的是「藍捷懷」的號碼布，而編號40086的「徐國歌」則排第6。
會否再懲處 田總：需更多資料
田徑總會行政總監伍于豪賽後交代事件稱，大會賽後核對成績時，發現有4名跑手佩戴不屬本人的號碼布作賽，即時按既定機制取消4人資格。伍透露，涉事4人同屬一個跑步單位，由一名主要經理人負責統籌，大會給予該經理人號碼布和選手包後再由其分發。渣馬所有號碼布均印有參賽者全名，伍稱會了解為何4人調亂號碼布。至於有否進一步懲處，伍稱需掌握更多資料，以及與涉事跑手進一步溝通。
姚潔貞：是強手料非有意
翻查資料，孫曉陽於上屆渣馬半馬以1小時8分05秒奪冠。昨日以1小時15分09秒奪得女子半馬冠軍的港將姚潔貞接受有線新聞訪問稱，孫曉陽與賀應兵都是很有實力的選手，昨見兩人跑頭二名並甩開其他跑手，知道他們絕對有實力勝出，相信二人並非有心掉包。姚說，正常派號碼布是一人一張，不會調亂，估計二人或因同房而調亂號碼布而他們亦沒有留意。
根據大會更新的賽事得獎名單，港將黃子圖及謝俊賢遞補成為男子組10公里賽亞、季軍；男子半馬三甲則按順序變為林穎璋、黃冠衡及黃啟樂，大會將盡快通知得獎者另作相關安排。
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