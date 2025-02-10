調亂號碼布 渣馬奪牌3人遭DQ 皆內地跑手同一經理人 上屆半馬冠軍蟬聯變撤獎

涉事的半馬及10公里挑戰組於昨日凌晨5時半率先開跑，根據大會原本公布成績，男子半馬賽事編號79031的內地跑手「賀應兵」以1小時5分36秒首先衝線，編號79026的內地跑手「孫曉陽」以1小時6分11秒奪亞；10公里賽事編號40083的內地跑手「藍捷懷」以30分16秒奪亞。兩項賽事其後舉行頒獎儀式，有跑手領獎牌後更接受傳媒訪問。

半馬冠亞號碼布調轉齊DQ

不過，現場約11時許傳出兩項賽事均有三甲跑手被DQ的消息，包括半馬冠亞軍及10公里亞軍，現場得悉半馬首名衝線跑手實為孫曉陽而非賀應兵，賀應兵則次名衝線；10公里賽第二名衝線跑手實為徐國歌，他掛上的是「藍捷懷」的號碼布，而編號40086的「徐國歌」則排第6。

會否再懲處 田總：需更多資料

田徑總會行政總監伍于豪賽後交代事件稱，大會賽後核對成績時，發現有4名跑手佩戴不屬本人的號碼布作賽，即時按既定機制取消4人資格。伍透露，涉事4人同屬一個跑步單位，由一名主要經理人負責統籌，大會給予該經理人號碼布和選手包後再由其分發。渣馬所有號碼布均印有參賽者全名，伍稱會了解為何4人調亂號碼布。至於有否進一步懲處，伍稱需掌握更多資料，以及與涉事跑手進一步溝通。

姚潔貞：是強手料非有意

翻查資料，孫曉陽於上屆渣馬半馬以1小時8分05秒奪冠。昨日以1小時15分09秒奪得女子半馬冠軍的港將姚潔貞接受有線新聞訪問稱，孫曉陽與賀應兵都是很有實力的選手，昨見兩人跑頭二名並甩開其他跑手，知道他們絕對有實力勝出，相信二人並非有心掉包。姚說，正常派號碼布是一人一張，不會調亂，估計二人或因同房而調亂號碼布而他們亦沒有留意。

根據大會更新的賽事得獎名單，港將黃子圖及謝俊賢遞補成為男子組10公里賽亞、季軍；男子半馬三甲則按順序變為林穎璋、黃冠衡及黃啟樂，大會將盡快通知得獎者另作相關安排。

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